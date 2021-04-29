Önden bakıldığında neredeyse birebir aynı görünen Poco F3 ve Poco X3 Pro, delikli ekran tasarımı sayesinde kullanıcılara yüksek ekran/gövde oranı sunuyorlar. Arka tarafını çevirdiğimizde ise Poco F3'ün dikdörtgen tasarımlı, Poco X3 Pro'nun ise oval bir kameraya sahip olduğunu görüyoruz.

Her ikisi de 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızında ekranlara sahip olan akıllı telefonlardan Poco F3 AMOLED, Poco X3 Pro ise IPS LCD bir ekrana sahip. İki akıllı telefon arasındaki bir diğer fark ise Poco F3'ün Snapdragon 870, Poco X3 Pro'nun ise Snapdragon 860 işlemciden güç alıyor olması.

Tasarımları farklı olsa da her iki akıllı telefonun da benzer bir kamera performansı vadettiğini söyleyebiliriz. Zaten 48 MP çözünürlüğe, f/1.79 6P lense sahip ana kamera, her iki modelde de ortak. Ayrıca bu ana kamerayı Poco F3 8 MP ultra geniş açı kamera, 5 MP telemakro kamera ile desteklerken; Poco X3 Pro 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile destekliyor.

Poco tarafından açıklanan bilgilere göre amiral gemilerini aratmayan bir performans vadeden Poco F3, 5.299 TL; geçtiğimiz yıl satışa sunulan amiral gemileri ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Poco X3 Pro ise 3.799 TL'den başlayan fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunulacak. (Webtekno)