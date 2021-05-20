Yarı iletken denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Qualcomm'dur. Şirketin tasarladığı işlemciler piyasadaki akıllı telefonların birçoğuna güç veriyor. Snapdragon işlemcilere baktığımız zaman 8 serisi üst seviye olurken, 7 serisi ise orta segment cihazlarda kullanılıyor. 7 serisine şimdi de Snapdragon 778G 5G eklendi.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Snapdragon 778G 5G işlemcisi Qualcomm tarafından tanıtıldı. SM7325 model numarasına sahip yeni işlemci, 2.4 GHz hızında çalışıyor ve Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10 + ve HDR10 için destek sağlayan Adreno 642L GPU ile birlikte geliyor. Snapdragon Elite Gaming de bu noktada unutulmuyor.

Snapdragon 778G 5G işlemcisine sahip telefonlar, 144 Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği ile Full HD+ çözünürlüğü destekleyebiliyor. Ayrıca 192 megapiksele kadar tek kamerayı, biri 36 megapiksele kadar, diğeri 22 megapiksel olmak üzere çift kamera sistemini ve 22 megapiksele kadar üçlü kamera sistemini destekliyor. Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisini de destekleyen işlemcide 5G bağlantısı için ise Snapdragon X53 5G modem bulunuyor.

İLK OLARAK HANGİ TELEFONDA KULLANILACAK?

Daha önce, Qualcomm'un Snapdragon 775G adında yeni bir işlemci üreteceği ve bu işlemciyi ilk olarak Honor 50'nin kullanacağı iddia ediliyordu. Fakat Snapdragon 778G 5G'nin tanıtılmasıyla bu iddiaların seyri de değişmiş gibi görünüyor. Zira yeni bir iddia göre, Honor 50'nin Snadpragon 778G 5G işlemcisini kullanacak ilk telefon olduğu söyleniyor. (Mynet)