Android yerine gelecek HarmonyOS bu tarihte çıkacak! Huawei son hazırlıklarını yapıyor!
ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşında, Huawei kara listeye dahil edildi. Çinli üretici bu yüzden sıkıntılı günler geçirdi. Google, Huawei ile olan iş ilişkilerini askıya aldı. Şirket yazılıma, donanım parçalarına erişimde zorluklar yaşadı. Huawei bu yüzden alternatiflere yönelip, kendi işletim sistemi HarmonyOS'yi geliştirdi. HarmonyOS uzun zamandan beridir test aşamasındaydı. Son iddialara göre Android'in yerine geçecek olan işletim sisteminin çıkış tarihi belli oldu. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...
Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS'yi duymayan kalmadı. Android'e alternatif olarak geliştirilen HarmonyOS'nin ne zaman çıkacağı merak konusuydu. HuaewiCentral'in isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Huawei, HarmonyOS işletim sistemini 2 Haziran'da yayınlayabilir.
Habere göre Huawei yakın zamanda bir etkinlik düzenleyecek. Hatta HuaewiCentral bu etkinliğe dair bir de promosyon posterine ait görüntü paylaştı. Bu posterde yer alan bilgileri diğer söylentiler ile birleştirdiğimizde ise bazı noktalar daha net hale geliyor.
İlk olarak etkinlik, Çin saati ile akşam 8'de başlayacak. Bu da Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın önemli bir kısmının etkinliği takip edebileceği anlamına geliyor. Haliyle akla gelen sorulardan biri bu etkinliğin küresel olup olmadığı oluyor.
Görünüşe göre bu etkinlikte iki yeni Huawei cihaz da karşımıza çıkacak. Bunlardan biri Huawei MatePad Pro 2, biri de Huawei Watch 3 olacak. Bu cihazlarla birlikte güncellenmiş işletim sistemini de görebiliriz ki bu işletim sistemi teknik olarak HarmonyOS 2.0 olabilir.
Aslında Huawei şu anda HarmonyOS'u çeşitli cihazlarda kullanıyor. Bu işletim sisteminden şu ana kadar faydalanabilen cihazlar ise nesnelerin interneti kapsamında yer alan cihazlar ve televizyonlardan oluşuyor. Doğrudan kullanıcıya yönelik telefon ve tablet gibi cihazlarda ise bu işletim sistemi henüz yok.
Çinli dev için her şey yolunda giderse, Huawei hem cihazları hem de işletim sistemini bir arada tanıtabilir. Daha önce ortaya çıkan söylentilere baktığımızda Huawei Mate 40 gibi daha eski donanımların da güncellemeyi alacağını görüyoruz. Hangi cihazların HarmonyOS 2.0 beta sürecine dahil edileceğini de etkinlikte öğrenebiliriz. (Webtekno)