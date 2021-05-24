Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS'yi duymayan kalmadı. Android'e alternatif olarak geliştirilen HarmonyOS'nin ne zaman çıkacağı merak konusuydu. HuaewiCentral'in isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Huawei, HarmonyOS işletim sistemini 2 Haziran'da yayınlayabilir.

Habere göre Huawei yakın zamanda bir etkinlik düzenleyecek. Hatta HuaewiCentral bu etkinliğe dair bir de promosyon posterine ait görüntü paylaştı. Bu posterde yer alan bilgileri diğer söylentiler ile birleştirdiğimizde ise bazı noktalar daha net hale geliyor.

İlk olarak etkinlik, Çin saati ile akşam 8'de başlayacak. Bu da Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın önemli bir kısmının etkinliği takip edebileceği anlamına geliyor. Haliyle akla gelen sorulardan biri bu etkinliğin küresel olup olmadığı oluyor.

Görünüşe göre bu etkinlikte iki yeni Huawei cihaz da karşımıza çıkacak. Bunlardan biri Huawei MatePad Pro 2, biri de Huawei Watch 3 olacak. Bu cihazlarla birlikte güncellenmiş işletim sistemini de görebiliriz ki bu işletim sistemi teknik olarak HarmonyOS 2.0 olabilir.

Aslında Huawei şu anda HarmonyOS'u çeşitli cihazlarda kullanıyor. Bu işletim sisteminden şu ana kadar faydalanabilen cihazlar ise nesnelerin interneti kapsamında yer alan cihazlar ve televizyonlardan oluşuyor. Doğrudan kullanıcıya yönelik telefon ve tablet gibi cihazlarda ise bu işletim sistemi henüz yok.

Çinli dev için her şey yolunda giderse, Huawei hem cihazları hem de işletim sistemini bir arada tanıtabilir. Daha önce ortaya çıkan söylentilere baktığımızda Huawei Mate 40 gibi daha eski donanımların da güncellemeyi alacağını görüyoruz. Hangi cihazların HarmonyOS 2.0 beta sürecine dahil edileceğini de etkinlikte öğrenebiliriz. (Webtekno)