General Mobile'ın yeni telefonunu tanıtmak için son hazırlıkları yaptığı biliniyordu. Şirket geçtiğimiz hafta 24 Mayıs'ı işaret eden bir paylaşım yapmış ve geri sayımın başladığını duyurmuştu. Sonunda beklenen tarih geldi. General Mobil GM 21 Pro açıklandı.

GENERAL MOBILE GM 21 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

GM 21 Pro, tasarımıyla bizlere Oppo Reno5'i anımsatıyor. Fakat telefonu, Reno5'ten ayıran birçok detay var. Örneğin GM 21 Pro'da 6.67 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğünde nokta çentikli bir ekran bulunuyor. Çentikte telefonun 16 MP'lik ön kamerası yer alıyor. Yüz tanıma özelliği olan GM 21 Pro, gücünü MediaTek Helio G90 işlemcisinden karşılıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca telefonda 256 GB MicroSD kart desteği bulunuyor.

GM 21 Pro'nun arkasında dörtlü bir kamera sistemi yer alıyor. Bu kameralar 48 MP ana kamera (108 MP Süper Piksel modu var) + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamera olarak görev yapıyor. 3.5 mm kulaklık ve mikrofon girişine ev sahipliği yapan telefon, maalesef mono bir hoparlöre sahip. Son olarak Android 11 işletim sistemi ile gelen GM 21 Pro'nun 5,000 mAh pil ile tamamlandığını belirtelim.

GENERAL MOBILE GM 21 PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

GM 21 Pro'nun fiyatı, 2.799 TL olarak belirlenmiş durumda. Çift SIM desteği bulunan telefonun Süper Siyah ve İnci Mavisi olmak üzere iki farklı seçeneği de var. Ayrıca, GMPods 2 Pro kablosuz kulaklık modelinin de duyurusu yapılmış durumda. Bu kulaklık, 299 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. (Mynet)