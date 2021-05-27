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Teknokulis Haberler Amazon, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor

, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor

'li e-ticaret devi , medya şirketi 'i (MGM) 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu.

AMAZON O ŞİRKETİ SATIN ALIYOR
27 Mayıs 2021, Perşembe Güncelleme : 13:48:48

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Amazon'dan yapılan açıklamada, MGM'nin, yaklaşık bir asırlık film yapımcılığı deneyimine sahip olduğu ve öncelikli olarak televizyon programlarına odaklanan Amazon Studios'un çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

Amazon'un MGM'yi 8,45 milyar dolara satın almasına yönelik anlaşmanın imzalandığı belirtilen açıklamada, Amazon'un MGM'nin mirasını ve film kataloğunu korumaya yardımcı olacağı ve müşterilerin mevcut çalışmalara daha fazla erişiminin sağlanacağı kaydedildi.

MGM ile yapılan satın alma anlaşması, Amazon'un ikinci büyük alımı oldu. Şirket, 2017'de süpermarket zinciri Whole Foods'u 13,7 milyar dolara almıştı.

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