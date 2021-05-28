Yazılım bilgisi olmayanlar uygulama geliştirebilecek! Nasıl mı?

GPT-3, OpenAI tarafından geliştirilen tamamen açık kaynak kodlu bir yazılım dili modeli. Bu model sayesinde kullanıcılar, neredeyse hiç programlama ve kodlama bilgisi olmadan uygulamalar geliştirebilecek.

GPT-3 sistemi öncelikle Microsoft'un "Power Apps" adını verdiği kurumsal sistemlerinde kullanılacak. Böylece bu sistemleri kullanarak uygulama tasarlamak isteyen kullanıcılar, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamalarını tasarlayabilecek ve bakım, güncelleme gibi işler için daha az zaman harcayıp zaman ve iş gücünden tasarruf edebilecek. Bu uygulamalar kullanılan sistem o kadar güçlü ki, günlük konuşmalarınızı anlayıp, öğrenerek bunları yazılıma dönüştürebilir.

Örnek vermek gerekirse, GPT-3 ile üretilmiş olan yapay zekâ platformunu kullanarak kullanıcılar, "İçinde 'oyuncak' geçen ürünleri listele" şeklinde basit komutlar sayesinde SQL'deki gibi verilerini kontrol edebilecek. Bu tür basit komutları formüllere dönüştürmek için de "Microsoft Power Fx" isimli açık kaynaklı kodlama dilinden yararlanacak.

Aktarılanlara göre şirketler ve büyük çaplı işletmeler, GPT-3 temelli araçlar ve Microsoft Azure gibi araçlar sayesinde işletmelerine büyük avantaj kazandırıp bu konudaki sorunları rahatça çözebilecekler. Bununla birlikte kullanıcılar, GPT-3 sisteminin tüm özelliklerini kullanabilmek için karmaşık programa dilleri yerine Microsoft Excel'de olduğu gibi basit ve öğrenmesi kolay formüller kullanacak.

GPT-3 sistemi kullanan bütün uygulamalar ve sistemler haziran sonuna kadar, şimdilik sadece İngilizce dil desteğiyle deneme modunda kullanılabilecek. (Webtekno)