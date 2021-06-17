ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında teknoloji devi Huawei etkilendi. ABD'nin uyguladığı ambargolar nedeniyle Huawei, Google ile olan iş birliğini sonlandırmış, ayrıca alt markası Honor'ı da satmıştı. Bu durum bağımsız bir marka haline gelen Honor'un Huawei'nin ambargodan dolayı anlaşma yapamadığı bir dizi şirketle anlaşmasına izin verdi. Şimdi ise Honor, küresel olarak Google servislerini destekleyeceğini söylediği Honor 50 serisini duyurdu. Honor 50, 50 Pro ve 50 SE'nin detaylarına geçelim.

HONOR 50

Standart model, Snapdragon 778G işlemcisini kullanıyor ve 6.57 inçlik FHD+ OLED ekran ile geliyor. Arka tarafta 108 MP (f/1.9) ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta 32 MP'lik selfie kamerası var. Telefon, 66W kablolu şarj ile 4.300 mAh'lik pilini 45 dakikada doldurabiliyor.

HONOR 50 PRO

Ailenin yıldızı olan Honor 50 Pro, Snapdragon 778G işlemci ile geliyor ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.72 inçlik FHD+ kavisli OLED ekran sunuyor.

4.000 mAh pile sahip telefon telefon, tam 100W kablolu şarj desteği ile 25 dakikada tam şarj vaadinde bulunuyor. Ön tarafında 32 MP + 12 MP geniş açılı kameraya ev sahipliği yapan Honor 50 Pro, arka tarafında 100 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ile dikkat çekiyor.

HONOR 50 SE

Honor 50 SE, daha ucuz bir fiyat segmentini hedefleyen bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Telefon 6.78 inçlik FHD+ LTPS LCD panel kullanıyor. MediaTek Dimensity 900 5G yonga setinden güç alan Honor 50 SE, 66W kablolu şarj destekli 4.000 mAh pil ile geliyor.

16 MP değerinde bir selfie kameraya yer veren telefon, arka tarafında 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera barındırıyor. Honor 50 SE diğer modellerin aksine parmak izini ekranının altında değil, yan çerçevesinde taşıyor.

HONOR 50 SERİSİNİN FİYATI

Honor 50 serisi, şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürülüyor. Honor 50, Honor'un paylaştığı kadarıyla Türkiye'ye de gelecek.

Honor 50

Honor 50 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 2,699 yuan

Honor 50 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 2,999 yuan

Honor 50 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 3,399 yuan

Honor 50 Pro

Honor 50 Pro 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 3,699 yuan

Honor 50 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 3,999 yuan

Honor 50 SE

Honor 50 SE 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 2,399 yuan

Honor 50 SE 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 2,999 yuan

(Mynet)

