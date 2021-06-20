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'de zürafalardan daha uzun, nesli tükenmiş bir gergedan türü bulundu

'in kuzey batısında fosilleri bulunan bir gergedan türünün, zürafalardan daha uzun olduğu tespit edildi.

ZÜRAFALARDAN DAHA UZUN BİR TÜR BULUNDU
20 Haziran 2021, Pazar Güncelleme : 08:59:48

AA

BBC'nin haberine göre Çinli araştırmacılar, 2015 yılında eyaletinde fosilleri bulunup dönemde yaşadığı ortaya çıkarılan dev gergedanlara benzer yeni memeli türüne ait bilimsel sonuçları açıkladı.

Başkent 'de Omurgalı Paleontolojisi Enstitüsünden Dr 'nun yürüttüğü araştırmada, kalıntıları gün yüzüne çıkarılan türün, yaklaşık 26,5 milyon yıl önce yaşayan ""a ait fosiller olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yaklaşık 21 ton ağırlığındaki boynuzsuz memeli türünün, yaklaşık 6 metre boyunda olduğu kaydedildi.

"Paraceratherium linxiaense"nın kafatasına, çenesine ve dişlerine bakıldığında; söz konusu türün, ince bir kafatasına ve kavrayıcı bir burun yapısına sahip olduğu anlaşıldı.

Araştırmanın sonuçları, dergisinde yayımlandı.

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