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Astronotlar, 'nda güneş panellerinin kurulumu için yürüyüşe çıktı

Astronotlar, 'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı.

ASTRONOTLAR YÜRÜYÜŞE ÇIKTI
21 Haziran 2021, Pazartesi Güncelleme : 08:56:56

AA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu ve astronotu , çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

Yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

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