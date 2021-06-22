sabah
Teknokulis Haberler Android telefonda google neden açılmıyor? Cep telefonunda Google açılmıyor şikayeti ve hata uyarısı

telefonda neden açılmıyor? Cep telefonunda Google açılmıyor şikayeti ve hata uyarısı

Sabah saatleri itibarıyla telefonların birçoğunda kaynaklı bir hata uyarısı çıkıyor. Kullanıcılar , "neden google açılmıyor" sorusuna yanıt ararken, hatanın kaynağını araştırıyor. Peki, Android telefonda Google neden açılmıyor? İşte, 22 Haziran'da yaşanan ve cep telefonunda Google açılmıyor şikayetlerine neden olan hata ile ilgili detaylar...

ANDROİD TELEFONDA GOOGLE NEDEN AÇILMIYOR? CEP TELEFONUNDA GOOGLE AÇILMIYOR ŞİKAYETİ VE HATA UYARISI
22 Haziran 2021, Salı Güncelleme : 10:24:25

telefonlarda yaşanan sorun, birçok kullanıcıyı etkiliyor. Bazı model ve sürümlerde yaşanan sorunla birlikte, Android kullanıcıları "telefonda google neden açılmıyor" sorusuna yanıt aramaya başladı. Küresel çapta yaşanan sorunun kaynağı ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Peki, Android telefonda google neden açılmıyor? Haberimizde, yaşanan probleme ilişkin detaylar ve bu problem için alternatif çözümler yer alıyor.

ETİKETLER:
SON DAKİKA