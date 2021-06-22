Android telefonda google neden açılmıyor? Cep telefonunda Google açılmıyor şikayeti ve hata uyarısı
Sabah saatleri itibarıyla Android telefonların birçoğunda Google kaynaklı bir hata uyarısı çıkıyor. Kullanıcılar , "neden google açılmıyor" sorusuna yanıt ararken, hatanın kaynağını araştırıyor. Peki, Android telefonda Google neden açılmıyor? İşte, 22 Haziran'da yaşanan ve cep telefonunda Google açılmıyor şikayetlerine neden olan hata ile ilgili detaylar...
Android telefonlarda yaşanan sorun, birçok kullanıcıyı etkiliyor. Bazı model ve sürümlerde yaşanan Google sorunla birlikte, Android kullanıcıları "telefonda google neden açılmıyor" sorusuna yanıt aramaya başladı. Küresel çapta yaşanan sorunun kaynağı ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Peki, Android telefonda google neden açılmıyor? Haberimizde, yaşanan probleme ilişkin detaylar ve bu problem için alternatif çözümler yer alıyor.