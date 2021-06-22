Android telefonlarda yaşanan sorun, birçok kullanıcıyı etkiliyor. Bazı model ve sürümlerde yaşanan Google sorunla birlikte, Android kullanıcıları "telefonda google neden açılmıyor" sorusuna yanıt aramaya başladı. Küresel çapta yaşanan sorunun kaynağı ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Peki, Android telefonda google neden açılmıyor? Haberimizde, yaşanan probleme ilişkin detaylar ve bu problem için alternatif çözümler yer alıyor.