Apple'dan bu sene yenisini beklemeyin!

Apple hakkında yaptığı öngörülerle tanınan ve şimdiye kadar birçok tahmini doğru çıkan Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2'nin 2022'den önce piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Yani bu sene yeni modeli görmeyeceğiz.

Kuo bir yatırımcı notunda 2021'de TWS kulaklık talebinin beklenen düşük olduğunu, Apple'ın satış tahmininin 75-85 milyondan 70-75 milyon adede revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Bloomberg tarafından daha önce yayınlanan bir raporda da Apple'ın AirPods Pro 2 için acele etmediği ve kulaklığın 2022'den önce satışa sunulmayacağı belirtilmişti.

Diğer yandan Apple AirPods 3 önceki modellere göre daha kısa bir gövdeye, yeni şarj kutusuna ve Spatial Audio desteğine sahip olacak. AirPods Max'ın yeni bir modeli çıkmayacak, ancak yeni renk seçenekleri satışa çıkacak.