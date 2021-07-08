OnePlus Nord N10 5G'nin özellikleri nedir?

Oneplus yaptığı duyuru ile Türkiye'de faaliyetlere başladığını ve ilk satışa sunduğu modelin kısa süre önce tanıttığı Nord N10 5G olduğunu açıkladı.

Cihazın 6.49 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlük sunan IPS ekranı, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken, sol üst tarafında yer alan delik 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyaframlı ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Android 10 işletim sistemi ve OxygenOS 10.5 arayüzü ile kutudan çıkan Nord N10 5G, 8 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 690 5G'den güç alıyor. Adreno 619L grafik birimini bünyesinde barındıran bu işlemci sayesinde cihazda 5G desteği bulunuyor.

Arka tarafta 64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip geniş açılı kameraya, 8 Megapiksel f/2.3 ultra geniş + 2 Megapiksel derinlik algılama ve 2 Megapiksel makro kamera eşlik ediyor. 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefon, UFS 2.1 teknolojisini kullanırken microSD kart yuvası bulunuyor.

4300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen ve 30W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonun parmak izi okuyucusu arka tarafında. USB-C portuna sahip olan cihaz, Wi-Fi 802.11 ac ve Bluetooth 5.1 teknolojileri ile geliyor.

ONEPLUS NORD N10 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.49 inç IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690

Bellek: 6 GB

Dahili Depolama: 128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart

Kamera: 64 MP Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera + 2 MP Makro Kamera +2 MP Derinlik Kamera

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4300 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Oxygen OS

Boy x En x Kalınlık: 163 x 74,7 x 8,95 mm

Ağırlık: 190g

Renk: Siyah

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