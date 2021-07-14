MSI Creator Z16 tanıtıldı

Yüksek renk doğruluğuna sahip Calman sertifikalı ekranı ile gelen ve ülkemizde de yeni satışa çıkan bu model, geleneksel dizüstü bilgisayarlarda alışık olmadığımız fakat MSI'ın altın orandan esinlerek tasarladığı 16 inç'lik bir ekran boyutuna sahip. Burada tasarım ve içerik üretiminde kullanım kolaylığı ve optimum üretkenlik esas alınmış. 16:10 en boy oranında ve 2.560 x 1.600 pikselde QHD+ çözünürlükte bir ekrana sahip yeni Creator Z16, teknoloji ve estetiği altın oranda bir arada sunuyor. Sadece MSI 'a özel yazılım özellikleri ve premium hissiyat veren metal kasası ve yüksek batarya süresi ile bilgisayar kullanım standartlarınızı bir üst seviyeye çıkartmak için gerekli tüm bileşenleri barındırıyor.

CREATOR Z16 A11UET-018TR

İşlemci: Intel® Core™ i7-11800H (24M Cache, 2.30 GHz, up to 4.60 GHz)

İşletim Sistemi: Windows® 10 Home

Ekran: 16" QHD+ (2560x1600), 120Hz DCI-P3 100% typical

Chipset: Intel HM570

Ekran Kartı: RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB

Hafıza: DDR IV 32GB(16GB*2, 3200MHz)

Hafıza yuvası: 2 Slots

Maksimum Hafıza: Max 64GB

HDD: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD

Ön Kamera: IR HD type (30fps@720p)

Klavye: Per-Key RGB MiniLED Keyboard

Pil: 4cell, Li-Polymer, 90Whr

Güç Adaptörü: 180W adaptör

Boyutlar: 359 x 256 x 16.8 mm

Ağırlık: 2.2kg

TEKNOLOJİ ESTETİKLE BULUŞUYOR



En güzel sanat eserleri genellikle ince hesaplar ve tasarımlarla ortaya çıkar. Bunların en iyi örneklerini "Altın Oran" ile matematik ve geometrinin yükseliş çağı olan Rönesans döneminde bulabiliriz. Rönesans, bilim devrimi ve Aydınlanma Döneminden itibaren birçok yenilik beşeri estetikle yapılan işçilik ve bilimsel çalışmalar üzerine kuruldu. Yeni Creator Z16, Altın Oranı ürün tasarımını yenilikçi teknoloji ile uygulayarak yaşamınızda teknolojinin estetikle buluştuğu yepyeni bir sayfa açıyor.

TASARIMDA ESTETİK



İnsan odaklı tasarım felsefesi ile üretilen Creator Z16, yuvarlatılmış akıcı formu ve şık kenarları ile postmodern bir görünüme sahip. Creator Z16, CNC üretimli kasası üzerinde benzersiz Ay Grisi rengi ile Ay'ın evreleri gibi renk değiştiriyor ve ince detaylarını muhteşem bir şekilde sergiliyor.

"Deneyimleyebileceğimiz en büyük güzellik gizemdir. Gerçek sanatın ve bilimin kaynağı da budur" - ALBERT EINSTEIN

PERFORMANSTA BÜYÜK BİR SIÇRAMA

En yeni 11.Nesil Core™ i7 işlemcisi ile Creator Z16, 4.6GHz'e varan Dual Core turbo frekansına ulaşarak multitasking ve profesyonel seviyede görevleri tamamlayabileceğiniz gücü sunar. Artık hayallerinizin peşinde koşmak için daha fazla zamana sahipsiniz.

*i7-10750H ile karşılaştırılmıştır. Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir.

8 Çekirdek - %40 Daha fazla performans - 2 Kat L3 Cache boyutu

YARATICILIKTA SOL ŞERİDE GEÇİN

30 serisi, 20 serisinin yenilenmiş ve güçlendirilmiş halidir.

Hayal ettiğiniz her şey, GeForce RTX 30 serisi GPU ile donatılan NVIDIA Studio Laptoplar ile hayat bulabilir. 20 serisine kıyasla 2 kat daha yüksek Render performansı ve 2 kata kadar grafik belleği ile 8K HDR RAW videoları düzenleyebilir, devasa 3D modeller üzerinde eskisindan çok daha akıcı bir şekilde çalışabilirsiniz. Hareket halinde çalışabilmeniz için yükseltilen batarya performansı ve yüksek doğruluğa sahip ekranının yanı sıra şimdi çok daha zengin zengin renklerle ve geniş alanda çalışabileceğiniz 1440p seçenekleri de mevcut. En sık kullandığınız tasarım uygulamaları da şimdi Yapay Zeka ile hızlandırılıyor. Böylece iş akışlarınızı rekor sürede tamamlayabileceksiniz.

ALTIN ORANLI ALGISAL EKRAN

16:10 ekran oranı, estetiğin matematiksel kuralı olan 1.618 Altın orana sahiptir. 16:9 ekranlara göre %11 daha fazla çalışma alanı sunmasına ek olarak Adobe uygulamalarında zaman çizelgesi için de fazladan yer sunar. İnsan odaklı tasarm felsefesiyle üretilen Creator Z16, dokunmatik ekranı ile işlerinizi daha hızlı tamamlamanız için algısal destek sunar.

OLAĞANÜSTÜ KABLOSUZ DENEYİM

Yeni Wi-Fi 6E standardı, en kalabalık ortamlarda bile çarpıcı bir aktarım hızı ve akıcı bir ağ deneyimi sunar. Sıradışı throughput değerleri ve düşük gecikme sayesinde online videoları zevkle izleyebilir, yaratıcı dehanızı kesinti olmadan sergileyebilirsiniz.

*802.11 ac standardındaki teorik maksimum 5GHz veri hızına göre.

* Wi-Fi 6E cihazlar, önceki 2.4 ve5 GHz Wi-Fi 6 cihazları ile geriye dönük uyumluluğa sahiptir.

SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇİN

Creator Z16, 90Whr gücündeki uzun batarya süresi ve hızlı şarj teknolojisi ile çalışma tarzınıza her zamankinden daha iyi uyum sağlıyor. İnsanın estetik anlayışını bilimle buluşturan Creator Z16'nın işçiliği, ultra ince 15.9mm metal kasası ile üretkenliğinizi her yerde sürdürmenize yardımcı olacak.

90 whr batarya - 15.9 mm ultra ince

SEÇKİNLİĞİ TEMSİL EDİYOR

Sanatsal çalışmalarınızı harika bir True Pixel ekran ile görselleştirin. Canlı renkleri QHD+ çözünürlüğü ve %100 DCI-P3(Typical) renk gamı, fabrikada en detaylı şekilde Delta-E<<2 değerinde kalibre edilir. Böylece True Color teknolojisi sahip Creator Z16, size tasarımlarınızda en doğru renkleri sunar.

ÖDÜN VERMEYEN ÜRETKENLİK

MSI'ın özel Cooler Boost Teknolojisi, optimal ısı giderimini garantiler. Dünyanın en ince 0.1 mm'lik keskin fan kanatlarının desteği ile yeni Cooler Boost Trinity+, fanların ürettiği hava akımını geliştirir ve multitasking için en iyi çalışma ortamını sunar.

3 Fan - 5 Heat Pipe - 0.1mm inceliğinde Fan kanatları

COŞKULU BİR SES DENEYİMİ



4 adet Stereo hoparlörün sunduğu güce tanık olun ve dünya sınıfı Dynaudio ses sistemi ile yepyeni bir dinleme deneyimini keşfedin. Speaker Tuning Engine ile güçlü basların ve temiz, belirgin insan seslerinin sizi çevrelemesine izin verin. Yüksek çözünürlük ile kayıpsız müzik ve üstün ses kalitesini deneyimleyin.

STÜDYONUZU IŞIKLANDIRIN

İlk MiniLED arkadan ışıklandırmalı klavye ile tasarım dehanız ışıl ışıl parlasın. Creator Z16, Steelseries Engine3 üzerinden özelleştirilebilen per-key RGB arkadan ışıklandırmalı klavyesi ile loş ortamlarda yakaladığınız ilhamı kaybetmemeniz için aydınlanır.

TÜM OLASILIKLARA BAĞLANIN

Creator Z16, yüksek performanslı bağlantı noktalarına sahiptir. Thunderbolt™ 4 ile en yeni hız standartlarında, birçok cihaza zincirleme olarak bağlanabilir ve 40GB/sn'ye kadar bant genişliğine ulaşabilirsiniz. Yüksek hıza sahip UHS-III kart okuyucu, yüksek kaliteli vide dosyalarınızı 624 MB/sn'ye varan hızlarda aktarma olanağı sunar. Creator Z16, heyecan verici fikirlerinizi hareket halinde paylaşmanız için gerekli tüm esnekliğe sahiptir.

ASKERİ SINIF DAYANIKLILIK

MSI'ın her zaman en iyi ürünü sunma kararlılığının bir sonucu olarak bu ürün bu ürün MIL-STD-810G askeri standartlarına ait güvenilirlik ve dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmiştir. MSI her zaman profesyonelliği dünya lideri teknoloji ile sunmak için çabalamaktadır.

"Sadelik, karmaşıklığın son noktasıdır" - LEONARDO DA VINCI