Battlefield 5 ücretsiz oldu! Serinin en yeni oyunu BF5 Amazon prime ile nasıl alınır, nereden indirilir?
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinin başında gelen Amazon, oyun sektöründeki etkinliği ile de son yıllarda dikkatleri üzerine çekiyor. Hem geliştirdiği oyunlar hem de oyunculara sağladığı imkânlar oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ay ücretsiz oyunlar veren amazon, bu ay ise Battlefield 5’i ücretsiz olarak oyuncularına sundu. Ayda 7 lira 90 kuruş ödeyerek Amazon prime sahibi olduğunuz takdir de Battlefield 5’i kütüphanenize ekleyebilir ve sonsuza dek sahip olabilirsiniz…
Battlefield 5 Amazon prime ile ücretsiz oldu! Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi amazon oyun sektöründe de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Amazon prime üyelerine özel geçtiğimiz ay Battlefield 1'i sunmuştu. Amazon'un bu ayki sürprizi ise Battlefield 5 oldu. Oyun severler Serinin en yeni oyunu olan BF5'i Amazon prime ile nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar;
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