Battlefield 5 Amazon prime ile ücretsiz oldu! Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi amazon oyun sektöründe de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Amazon prime üyelerine özel geçtiğimiz ay Battlefield 1'i sunmuştu. Amazon'un bu ayki sürprizi ise Battlefield 5 oldu. Oyun severler Serinin en yeni oyunu olan BF5'i Amazon prime ile nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar;