2020'de en çok indirilen uygulama belli oldu
Dünyada TikTok çılgınlığı yaşanıyor. Popüler uygulama her geçen gün kullanıcı sayısını da yükseltiyor. Bununla birlikte TikTok'un kısa video özelliği teknoloji devlerinin gözünden kaçmadı. Instagram, YouTube gibi isimler rekabette geri kalmamak için kendi kısa video servislerini kullanıma sundular. Bir yanda bunlar olurken, diğer yandan ortaya çıkan yeni bir rapor ilginç bir gelişmeyi de ortaya çıkardı. Rapora göre 2020'nin en çok indirilen uygulaması TikTok oldu.
BBC'nin haberine göre, dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıkladı.
TikTok'un, listede dünyada en çok indirilen ilk 5 uygulamada, Facebook'un sahip olmadığı tek platform olduğuna işaret edildi. En çok indirilen ilk 5 uygulama arasında WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger bulunuyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ülkede yeni TikTok yüklemelerini yasaklamak için başkanlık emri çıkarmıştı.
TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Trump yönetimi, Çin'in bu sayede kullanıcı verilerine ulaştığını ileri sürmüştü. Şirket bu iddiaları defalarca yalanlamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında göreve gelmesinin ardından Trump'ın söz konusu emrini kaldırmıştı.