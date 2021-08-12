Honor Magic3 ve Magic3 Pro resmen tanıtıldı! İşte yeni telefonların özellikleri ve fiyatları

Honor Magic3 ve Magic3 Pro'da 120 Hz yenileme hızına sahip, FHD+ çözünürlüğünde kavisli 6.76 inç'lik OLED ekran bulunuyor. Ekranın HDR10+ destekli olduğunu da belirtelim. Her iki telefonun ekranında sol üst köşede, 3D ToF derinlik sensörüyle birlikte 13 MP'lik ön kamera yer alıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Her iki telefonun arka kısmında ana kamera kurulumuna baktığımız zaman 50 MP Sony IMX 766 ana sensör, 64 MP monokrom sensör ve 13 MP ultra geniş açılı bir sensör bulunuyor. Ancak Pro modelinde 3.5x optik zoom ve 100x'e kadar dijital zoom yapmayı sağlayan 64 MP'lik telefoto kamera var.

IMAX ile yapılan iş birliği sonucu LOG formatı destekleniyor. Honor yaptığı açıklamada, bu sayede görüntü kalitesinde iyileştirme olduğunu ve çekim sonrasında yapılan düzenlemenin çok daha iyi olduğunu belirtti. Telefonlar video içeriğini daha da geliştiren sekiz adet 3D LUT profilini de destekliyor.

TEKNİK KADRO

Her iki telefona Qualcomm'un Snapdragon 888 yongası güç veriyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 660. Honor Magic3'te 128 GB / 8GB RAM ve 256GB / 8GB RAM şeklinde depolama alanı ve RAM seçenekleri mevcut. Bu seçenekler Pro modelinde ise 256GB / 8GB RAM ve 512GB / 12GB RAM şeklinde.

Telefonlarda 4600 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Cihazlar 50 W kablosuz şarj, 66 W hızlı şarj desteğine sahipler.

Magic3, IP54 sertifikasına sahipken, Pro'nun suya ve toza karşı dayanıklılık derecesi IP68 olarak belirlenmiş.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Fiyatlara gelecek olursak, Honor Magic3'ün fiyatı 899 euro, Honor Magic3 Pro'nun ise 1099 euro. Telefonlar ilk olarak Çin'de piyasaya sürüldü. Küresel pazar için ne zaman satışa çıkacakları ise daha sonra açıklanacak.