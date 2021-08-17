Rusya, Google'a 4 milyon ruble ceza verdi
Google son haftalarda gündeme Android 12 işletim sistemiyle gündeme geliyor. Yeni Android sürümüyle birlikte telefonlar birçok yeni özelliğe kavuşacak. Ayrıca teknoloji devi yeni birkaç uygulama üstünde çalışmalara devam ediyor. Tüm bunlar olurken Google başka bir gelişmeyle isminden söz ettirdi. Rusya'da bir mahkeme Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi. İşte detaylar...
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
MEVZUATA UYMADIĞI HÜKMÜNE KARAR VERDİ
Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.
GEÇTİĞİMİZ AY DA PARA CEZASI KESİLMİŞTİ
Ülkede benzer ihlallerden ötürü Google'a geçen ay toplam 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti.