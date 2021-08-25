Google, 2020'de her gün değişiklik yaptı! Çoğunu duyurmadı

Search Engine Roundtable sitesinin haberine göre Google, 2020'de Google Arama'da, arayüz ve algoritma güncellemelerinin de dahil olduğu 4500 farklı değişiklik gerçekleştirdi. Rapora göre bu durum günde 12,5 değişiklik veya iş günü başına 17'den fazla değişiklik anlamına geliyor.

Corona salgını Google'ı yavaşlatmamış görünüyor. Çünkü teknoloji devi 2019'da aramada sadece 3200 değişiklik yapmıştı. 2018'de de yaklaşık 3200 farklı değişiklik gerçekleştirdi. Ancak 2020'de ise daha da artmış durumda.

Google bununla birlikte temeli 2013'e dayanan sonra yeniden elden geçirdiği "Google Arama Nasıl Çalışır?" portalını da tekrardan revize edip, kullanıcıların beğenisine sundu.

Google'ın geçmiş dönemde ve yakın zamanda aramada yaptığı değişiklikler sosyal medya ve çeşitli internet topluluklarında da konuşuluyor. Bazı kullanıcılar, arama algoritmasında yapılan değişikliklerin sitelerdeki trafiği etkilediğini, düşüş yaşadıklarını belirtiyor.