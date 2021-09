Gündüz İş Gece Oyun

Detaylar için tıklayınız

GS76 STEALTH 11UH-210TR

İşlemci: Intel® Core™ i7-11800H (16M Cache, 2.30 GHz, up to 4.60 GHz)

İşletim Sistemi: Windows® 10 Home

Ekran: 17.3" QHD (2560*1440), 165Hz DCI-P3 100% typical

Chipset: Intel HM570

Ekran Kartı: RTX3080 Max-Q, GDDR6 16GB

Hafıza: DDR IV 32GB(16GB*2, 3200MHz)

Hafıza yuvası: 2 Slot

Maksimum Hafıza: Max 64GB

HDD: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD

Ön Kamera: IR HD type (30fps@720p)

Klavye: Per-Key RGB Keyboard by SteelSeries (Full-Color)

Pil: 4cell, Li-Polymer, 99Whr

Güç Adaptörü: 230W adaptör

Boyutlar: 396.1 x 259.4 x 20.25 mm

Ağırlık: 2.45kg

Keskin kenarlı simsiyah kasası ile GS76 Stealth laptopunuzu alın ve şehri bir uçtan bir uca gezin. En yeni 11.Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 grafiklerle donatılan GS76 Stealth, ultra ince ve hafif yapısna rağmen en yeni WiFi 6E kablosuz bağlantıya ve 99.9WHr ile dünyanın en yüksek kapasiteli bataryasına sahiptir. GS76 Stealth ile gündüz bir profesyonel, gece ise amansız bir oyuncu olun.

OYUNA DEVAM ETMENİZ İÇİN GÜÇLÜ PERFORMANS

11.Nesil Intel® Core™ i7 işlemcinin 8 çekirdeği ve 4.6GHz'e kadar dual core Turbo frekansı ile GS76 Stealth, oyunda, işlerinizde multitasking görevlerde verimliliğinizi maksimum seviyeye çıkarır. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 (ITBM 3.0) sayesinde en hızlı çekirdeklere bile ek güç sağlayarak işlemcinizden en yüksek verimi almanızı sağlar.

GELECEK NESİL PCIE GEN4 HATLARI İLE SİSTEM BİLEŞENLERİ DAHA HIZLI

Yeni nesil PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD ile okuma hızı 5GB/sn'nin ötesine geçiyor. Bu multimedya dosyalarının yüklenmesini hızlandırırken aynı zamanda çoklu görevlerde verimliliği de arttırır.

HARİCİ GRAFİK MODU & HIZAŞIRTMA

PERFORMANSIN HER DAMLASINI KULLANIN

"Harici Grafik Modu" veya "MSHibrit Grafik Modu " (NVIDIA Optimus) arasından seçim yaparak güçlü bir oyun performansı ve verimliliği bir arada kullanabilirsiniz. Bu değiştirilebilir grafik teknolojisi MSI Center üzerinden Extreme modunda GPU taban saati ve VRAM frekanslarını değiştirerek hızaşırtma yapmanıza da olanak tanıyor.

GEFORCE RTX 30 SERİSİ LAPTOPLARLA NİHAİ OYUN DENEYİMİ

TAM PERFORMANSIN GÜCÜ

GeForce RTX™ 30 serisi, oyuncular ve tasarımcılar için dünyanın en hızlı laptoplarına güç verir. NVIDIA'nın yeni RT ve Tensor çekirdeklerine ek olarak en gerçekçi ışın izleme ve yapay zeka özellikleri için çoklu akış işlemcilerine sahip 2.nesil RTX mimarisi olan Ampere ile gelir.

Devrim niteliğinde oyun performansı

RESIZABLE BAR

Resizable BAR, işlemcinizin GPU çerçeve belleğinin tamamına tek seferde erişerek performansını arttırmasını sağlayan gelişmiş bir PCI Express özelliğidir.

RAY TRACING

Oyun grafiklerinde en önemli özelliklerden biri kabul edilen Ray tracing teknolojisi, ışığın fiziksel davranışını taklit eden ve görsel anlamda en yoğun oyunlarda bile sinema sahneleri kalitesinde görüntüleri gerçek zamanlı olarak oluşturabilen bir yöntemdir

DLSS AI HIZLANDIRMA

MAKSİMUM FPS. MAKSİMUM KALİTE. YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRİLDİ.

NVIDIA DLSS, FPS değerlerini benzeri görülmemiş bir görüntü kalitesi ile sunmak için GeForce RTX üzerindeki adanmış AI Tensor çekirdeklerini kullanır. Bu sayede inanılmaz bir görsel deneyim için ihtiyacınız olan performans potansiyeline sahip olursunuz. Yapay Zeka devrimi artık oyunda da hissediliyor.

RTX BURADA.

Gerçek zamanlı Ray Tracing ve Yapay Zeka destekli DLSS ile günümüzün en sevilen oyunlarını daha önce yaşamadığınız bir görsel zenginlikle deneyimleyin. RTX. Şimdi burada!

DYNAMIC BOOST 2.0

Yeni Yapay Zeka destekli Dynamic Boost 2.0 özelliği, gerekli gücü GPU, GPU belleği ve CPU'ya otomatik olarak taşıyarak eskisine göre çok daha büyük bir performans artışı sağlar. The AI networks in Dynamic Boost 2.0 içinde yer alan YZ ağları, gücü kare bazında yönettiği için laptopunuz oyun ve tasarım sırasında sürekli olarak maksimum performans için optimize edilir.

AKICI, KESKİN EKRAN

MSI Gaming laptop ekranları özellikle oyuncular için ince optimize edilmiştir. Yüksek tazeleme oranı ve akıcı görselleri ile yenilmez oyuncuların en büyük desteğidir.

Serin kal, Güçlü kal

MSI'ın özel Cooler Boost Teknolojisi, optimal ısı giderimi sağlar. Dünyanın en ince 0.1 mm'lik keskin kenarlı fan kanadı tasarımı ile yeni Cooler Boost Trinity+ sistemi fanın ürettiği hava akımını geliştirerek en iyi oyun deneyimini yaşatır.

3 Fan - 6 Heatpipe - 0.1 mm ince kanatlar - Hava akımında %15'e kadar artış

*önceki nesil ile karşılaştırıldığında

Klavyenizi özelleştirin - Per-key RGB Gaming Keyboard By Steelseries

1.9 mm hareket mesafesine sahip tuşlarla çok daha iyi tepki veren bir klavye deneyimi yaşayın. Her tuşu isteğinize göre özelleştirin ve gerçek zamanlı oyun içi bildirimleri klavyenizin ışıklandırmasından izleyin. Hatta ışıkların sevdiğiniz müziklerle dans etmesini seyredin!

MATRIX DISPLAY

EN İYİ SURROUND İZLEME MODU

HDMI, Thunderbolt™ 4 ve USB Type-C portları ile görüş alanınızı genişletin; ya da Thunderbolt™ 4 ve Expand your vision across multiple displays with HDMI, Thunderbolt 4 ™ and USB Type-C USB ve Type-C üzerinden 8K'ya kadar çözünürlük ile daha fazla eğlence ve üretkenlik kazanın.

GERÇEK RENKLER

KOŞULLAR FARKLI OLSA DA MÜKEMMELLİK HEP AYNI.

MSI'ın özel True Color Teknolojisi, farklı kullanım senaryolarına uygun çeşitli modlar ile size mükemmel uyum sağlar.

Performans

Batarya kapasitesi

Bitmeyen bir güçle donatıldı. Uçaklarda izin verilen maksimum sınır olan 99.9Whr bataryası ile 11 saate kadar kullanıma hazır.

*MobileMark® 2014 ofis üretkenlik senaryosu ile test edilmiştir. Test konfigürasyonu: GS76 Stealth 11UH / Full HD 300Hz ekran / Super battery modu / MS Hybrid grafik modu. Batarya süresi özellikler ve sistem konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

DDR4-3200

DDR4-3200 BELLEK

EN YENİ STANDARTLARDA LİDER GÜÇ

DDR4-3200 bellek desteği ile laptopunuzdan muazzam bir performans alın. Daha yüksek hız ve daha çabuk tepki ile bu yeni standart oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

* Dual channel performans testi AIDA64 ile yapılmıştır. Performans, sistem ayarlarına göre değişiklik gösterebilir.

THUNDERBOLT™ 4

THUNDERBOLT™ 4 DAHA İYİ BİR KULLANICI DENEYİMİ İÇİN

Thunderbolt™ 4 arayüzü, USB Type-C desteği, yüksek veri transferi, PD şarj özelliği ve birçok cihaza aynı anda bağlanma yeteneği ile deneyiminizi bir üst seviyeye taşır ve gelecek için de güvenceye alır. 3 kat daha hızlı şarj etme özelliği ve 100 Watt giriş ile günlük kullanımınızı kolaylaştırır.

40 Gbps veri transferi - 3 KAT daha hızlı çıkış şarjı - 100 Watt giriş

Geleneksel AC ve Type-C PD adaptörler aynı anda kullanıldığında sistem gücü yalnızca AC üzerinden alır. PD şarj portu sadece 65W ve üzeri cihazları destekler. (örn. adaptör power bank vs).

Ses

Dynaudio

DYNAUDIO SES SİSTEMİ - OTANTİK SES DENEYİMİ

Kasanın ön kısmında yer alan dünya sınıfı Dynaudio ses sistemi hoparlörler, hem bas, hem de tiz sesleri daha belirgin hale getirir.

SES KALİTENİZİ YÜKSELTİN

Nahimic oyun içi 3D surround ile sesleri gerçek kaynaklarında üretildikleri gibi deneyimleyin ve Sound Sharing ile Bluetooth üzerinden paylaşın.

MÜZİK BÖYLE OLMALI

Üstün kaliteli Hi-Res ses bileşenleri ile kayıpsız bir müzik deneyimi yaşayın. Müziği olanakların el verdiği gibi değil, duymanız gerektiği gibi duyun.

Kontrol

Kızılötesi Kamera

Yüz algılama ile güvenli oturum açma

Windows Hello ve kızılötesi kamera ile daha hızlı oturum açın. Laptopunuzun kilidini en karanlık ortamlarda bile sadece bakarak açın.

TÜM ÖZELLİKLER BİR ARADA

Özel MSI Center yazılımı, MSI laptopunuzu istediğiniz şekilde özelleştirmenize yardımcı olur. İzleme, denetim, optimizasyon ve diğer birçok özellik bu merkezi yazılımda toplandı. Maksimum esneklik ve Smart Image Finder ve UI Skin seçeneği gibi yeni özellikler sayesinde sisteminizi kişisel tercihlerinize göre tamamen özelleştirebileceksiniz.

* Arayüz ve işlevler versiyonlara göre farklılık gösterebilir. Lütfen MSI resmi web sitesinden MSI Center yazılımının son sürümünü indirip yükleyiniz.

Duet Display

Tabletinizi ikinci bir ekrana dönüştürün; ister masanızda, ister dışarıda iki kat daha üretken olun.

Battery Master

Pilinizin sağlığını koruyarak ömrünü uzatır.

MSI Companion

Özel ekran üstü gösterge (OSD) sayesinde oyunun tam ortasında bile sisteminizin durumunu izleyin, hatta ince ayarlar yapın.

Crosshair

MSI'ın özel ekran üzeri hedef artısı sayesinde daha iyi nişan alıp daha iyi atış yapabileceksiniz.

Game Highlights

Oyunda en iyi anlarınızı yakalayın ve paylaşın.

Gaming Mode

Tüm oyunlarınızı tek tıklamayla optimize edin.

AI GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Çevredeki gürültüyü (klavye tıklamaları gibi) kesen yapay zeka algoritmaları ile daha yüksek bir video konferans deneyimi yaşayın.

Smart Image Finder

Güzel hatıralarınızı kategorilere ayırarak kolayca gezinmek için Yapay Zeka tarafından üretilen akıllı etiketleri kullanın.

MSI APP PLAYER

MOBİL OYUNLARI TIPKI KONSOL GİBİ OYUN KOLU İLE OYNAYIN

Son yeniliklerimizden biri olan Konsol Modu ile oyuncular artık oyunlarını laptoplarında konsol gibi oynayabilecekler. Anaakım kablosuz kontrolcüler için adanmış sezgisel oyun denetleyici arayüzü ve hotkey özelleştirmeleri sayesinde mobil oyunlarınızı laptop üzerinde daha rahat oynayın.

/ STEELSERIES CLOUDSYNC /

SteelSeries CloudSync sayesinde artık konfigürasyon profillerinizi tüm platformlarınız arasında yedekleyebilir, paylaşabilir ve eşitleyebilirsiniz. Sadece SteelSeries ID ile giriş yapmanız yeterli. Tüm konfigürasyonlarınızı gittiğiniz her yere götürün.

/ TEK UYGULAMA /

Steel Series Engine 3, gelecekteki tüm SteelSeries donanımları ile de uyumlu olacak. Şu anda ise klavye, kulaklı ve fare ürünleri ile birlikte kullanabilirsiniz.

/ CİHAZLAR ARASI İLETİŞİM /

Tek merkezli bir uygulama ile cihazlarınız arasında yepyeni bir iletişim yolu açtık. Artık cihazlarınız kendi araların akıcı bir şekilde haberleşebilecek. Örneğin fareniz üzerinde zoom/scope düğmesine bastığınızda kulaklığınız da ekolayzer ayarlarını değiştirerek yüksek frekansları arttıracak. Böylece yaklaşan düşmanın ayak seslerine odaklanabileceksiniz.

/ GAMESENSE İLE KLAVYE ÜZERİNDEN OYUN İSTATİSTİKLERİ /

SteelSeries GameSense, oynadığınız oyunla doğrudan iletişim kurar ve size daha sezgisel bir oyun deneyimi yaşatır. Renkli arkadan ışıklandırmalı LED ile oyun içinde cephane durumu, sağlık durumu, araç dayanıklılığı gibi gerçek zamanlı istatistikleri klavyeniz üzerinden takip edebilir, bunlara hızlı tepki vererek oyun üzerinde tam hakimiyet kurabilirsiniz.

SIRADIŞI KABLOSUZ DENEYİMİ

Yepyeni WiFi 6E teknolojisi, ağ transferini akıcı ve sabit tutarken aynı zamanda ağınızı birden fazla kullanıcı ile paylaşma olanağı tanır. İnanılmaz düşük gecikmesi ve throughput değerleri ile herkesi geride bırakın.

*802.11 ac standardındaki teorik maksimum 5GHz veri hızına göre.

* Wi-Fi 6E cihazlar, önceki 2.4 ve5 GHz Wi-Fi 6 cihazları ile geriye dönük uyumluluğa sahiptir.

KILLER™ GAMING LAN – PING DEĞERLERİNİZİ KORUR

Oyunu gecikme yüzünden kaybetmeye son! Killer Gaming LAN. ağ trafiğini yöneterek gecikmelere ve ani lag sıçramalarına engel olur. Böylece oyunu her zaman mümkün olan en iyi ağ trafiğinde oynarsınız. Kullanıcı dostu Killer Control Center yazılımı ile her uygulama için bant genişliğini rahatlıkla ayarlayabilirsiniz.

Detaylar için tıklayınız

İlandır