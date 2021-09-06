TEKNOFEST teknoloji yarışmaları başladı

TEKNOFEST açıklamasına göre, elektrikli araçlardan insansız hava araçlarına, roketten otonom sistemlere, model uydudan su altı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlenen yarışmalara katılan binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışıyor.

Körfez Yarış Pisti'nde büyük bir heyecanla devam eden Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda takımlar, dün ve bugün gerçekleştirilen final yarışları için mücadele etti.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli araçlar çevre dostu olmak için yarıştı.

ROKETLER TUZ GÖLÜ'NDE ATEŞLENMEK İÇİN HAZIR

Gençlerin hayallerini göklere taşıyan, uzay ve teknoloji alanında Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan Roket Yarışması heyecanı, Aksaray Tuz Gölü'nde devam ediyor. Yarışma kapsamında takımlar "lise", "orta irtifa", "yüksek irtifa" ve "zorlu görev" olmak üzere 4 farklı kategoride kıyasıya mücadele etmek için hazırlanıyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Roket Yarışması'nda tasarımdan üretime, entegrasyondan atışa hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençler roketlerini şampiyonluk için ateşliyor. Geleceğe hazırlanan roketler ile her bir kategoride sınırları zorlayan yarışmalar, 12 Eylül'de Tuz Gölü'nde sona erecek.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI BURSA'DA YARIŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Türkiye'de yetenekli öğrencileri buluşma noktası haline getiren TEKNOFEST, İHA Yarışmaları ile öğrencileri insansız hava araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik ediyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda takımlar "sabit kanat" ve "döner kanat" olmak üzere iki kategoride mücadele edecek. Yarışma kapsamında İHA'lar arası hava-hava muharebe senaryosunun kontrollü bir ortamda oluşturulmasıyla gençlerin bu alanda deneyim kazanarak becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Sanal olarak manevra kabiliyetinin önem kazandığı yarışmada takımların rakip İHA'lara mümkün olduğunca çok sayıda başarılı bir şekilde kilitlenmesi ve agresif manevralar yaparak kilitlenilmekten kaçınması gerekiyor.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan Savaşan İHA Yarışması, 6-9 Eylül'de Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK tarafından 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve ikinci kez gerçekleştirilen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması için geri sayım başladı. "Döner kanat", "sabit kanat" ve "serbest görev" olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek yarışmada takımlardan iki farklı uçuş görevini yerine getirmeleri bekleniyor. Takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri test edilerek belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenen alana bırakmaları gerekiyor. İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalar 13-18 Eylül'de Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLLER PİSTE SÜRÜLECEK

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması 13-17 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Geleceğin otonom araç teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla "özgün araç" ve "hazır araç" kategorisinde yarışacak olan takımlar, kendi fikirleriyle ürettikleri araçların yazılımını tamamlayarak Bilişim Vadisi'ndeki heyecanlı serüvene katılacak. Yarışmaya katılan "Robotaksiler" tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda görev yapacak. Araç, kent içi tipik bir taksiye benzer şekilde sabit bir noktadan başlayıp bir bitiş/duruş noktasında biten şehir içi rotada seyahat edecek. Kurallara uygun yolcu alma, yolcu indirme, park yerine ulaşma, uygun park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılacak.

UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİNE YOLCULUK BAŞLIYOR

Gençlere uydu ve uzay projesinin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleme fırsatı sunan Model Uydu Yarışması'nın uçuş etapları 14-17 Eylül'de Aksaray Tuz Gölü'nde kıyasıya mücadeleye sahne olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜRKSAT yürütücülüğünde düzenlenen Model Uydu Yarışması, mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlıyor. Mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sunan yarışmada katılımcılara farklı disiplinler arası çalışma becerisi kazandırılacak.

GELECEĞİN ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ YARIŞACAK

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, 16-19 Eylül'de İTÜ olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek. Denizaltı faaliyetlerin kontrol edilebilir olmasını sağlayan özgün su altı robotlarının üretildiği yarışmada takımlar, "ileri" ve "temel" olmak üzere 2 farklı kategoride yarışacak. Yapay zekayla çeşitli görevleri otonom olarak yerine getiren ve su altı manevra kabiliyetine sahip çok fonksiyonlu robotların yarışı, geleceğin robotik teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük edecek.

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda fikri olan, projesi olan ve üreten gençler, bu yıl 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te buluşacak.