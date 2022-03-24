Netflix yeni uygulamasından büyük kar elde edecek...

Netflix'in bir hesabı birden fazla üyenin kullanabilmesi özelliği sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde Netflix; Şili, Kosta Rika ve Peru'da şifre paylaşımına yönelik bir ödeme yöntemini test edeceğini duyurmuştu. Netflix'in bu yeni uygulamayla ne kadar kazanacağına dair tahminler ortaya çıktı.

YILDA 1,6 MİLYAR KAZANABİLİR

Netflix'in dünya çapında ücretli şifre paylaşımı başlatması halinde elde edeceği gelir için bir tahminde bulunuldu.. Amerikalı analist Cowen & Co.'ya göre Netflix, yılda 1,6 milyar dolar ek gelir elde edebilir. Buna göre, şirketin 2023 için öngörülen 38,8 milyar dolar gelirine yüzde 4 artış sağlayacak.

Cowen & Co., ödeme yapmayan ve Netflix şifresini paylaşan kişilerin yarısının, ayrı ücretli bir hesap tercih edeceğini iddia ediyor. Pek çok abonenin ise, Netflix'in değişiklik yapması halinde hesaplarını iptal edeceği iddialar arasında yer alıyor. Araştırma analisti John Blackledge'nin liderliğindeki Cowen ekibinin açıklamaları şu şekilde, "Netflix'in son çabaları, daha olgun pazarlarda doğal bir ilerlemeyi yansıtıyor ve testler küresel olarak uygulanırsa, aboneliklerin artacağını düşünüyoruz."