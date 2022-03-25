FIFA serisinin adı değişiyor!

FIFA ile EA Sports arasındaki 10 yıllık isim hakkı sözleşmesinde sona gelindi. FIFA'nın, yeni 10 yıllık isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan 2,5 milyar dolar talep ettiği ortaya çıktı. EA Sports bu ücrete sıcak bakmayınca isim değişikliği gündeme geldi.

YENİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Gelen bilgilere göre, FIFA 23 olarak çıkmayacağı kesinleşen yeni oyun "EA Sports Football Club" adıyla piyasaya sürülecek ve bundan sonra bu isimlendirme devam edecek.

Öte yandan, tıpkı geçtiğimiz yıl ücretsiz hale gelen PES 2022 gibi EA Sports Football Club oyununun da tamamen ücretsiz olarak yayınlanacağı iddiaları da var.