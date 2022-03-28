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Easycep 11 milyon dolar yatırım aldı

Yenilenmiş elektronik ürün satış platformu Easycep Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

EASYCEP SERİ A YATIRIM TURUNDA 11 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI
28 Mart 2022, Pazartesi Güncelleme : 16:54:00

Yenilenmiş elektronik ürün marketi Easycep, Seri A yatırım turunu tamamladı. Re-Pie Portföy'ün liderlik ettiği turda Easycep, 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

2018'de kurulan Easycep'in Seri A yatırım turunda Colendi ve PlatformXIT de yer aldı.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenmiş elektronik cihaz pazarının 2026'da kadar 1,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

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