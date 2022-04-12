Elon Musk’tan şaşırtan karar: Twitter’dan hisse almıştı ama…

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter'da en son önerisi olan "Reklamsız Twitter" tweetinden kısa bir süre sonra Elon Musk'ın yönetimde olmayacağı haberini duyurdu. Musk'ın bu kararının doğru olduğunu söyleyen Agrawal, hala Musk'ın önerilerine açık olduğunu belirtti. Bunun üzerine Musk hafta sonu Twitter'daki değişikliklerle ilgili olan birçok tweetini platformdan kaldırdı. Twitter'ın 2021 yılındaki gelirinin %90'ı reklamlardan sağlandı.