Honda'dan 65 milyar dolarlık harcama: Kaynak üretimi hızlanıyor!

Honda'nın 2022 yılı için bütçelenen genel AR-GE harcamaları yaklaşık 65 milyar dolar olacak.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirket Japonya'da elektrifikasyon sürecine yönelik gelişmeleri aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.

Honda, gelecek 10 yıl içerisinde hem Ar-Ge harcamaları hem de farklı yatırımlar dahil olmak üzere elektrifikasyon sürecini hızlandırmak için elektrifikasyon ve yazılım teknolojileri alanına yaklaşık 40 milyar dolar tahsis edeceğini duyurdu.

Honda'nın bu yıl için bütçelenen genel AR-GE harcamaları ise yaklaşık 65 milyar dolar olacak.

Yaklaşık 343 milyon dolar yatırım ile tamamen katı pillerin üretimi için bir hat kuracak ve 2024 baharında üretimine başlama hedefiyle araştırmayı daha da hızlandıracak olan Honda, bu gelişmeler sonucunda, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Honda, sıfır çevresel ayak izi hedefi için insanların hareket etme memnuniyetini ve özgürlüğünü artırmak amacıyla elektrifikasyon girişimine yönelik çalışmalar geliştirdiğini duyurdu. Ayrıca, Honda'nın geçen yıllarda üzerinde durduğu mevcut işletmeleri sağlamlaştırma ve yeni büyümeye hazırlanma yönündeki girişimleri sonucunda ürünler, işletmeler ve yeni teknolojiler alanında olumlu sonuçlar alındığı belirtildi.

Şirket, istikrarlı bir gelişme kaydederek bugün itibarıyla global modeller için donanım ve opsiyon seviyesindeki toplam varyasyon sayısını 2018'deki sayının yarısından daha azına düşürüldüğünü paylaştı.