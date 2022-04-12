Nokia Rusya’dan ayrılıyor: Faaliyetler durdu!

Finlandiyalı mobil ağ sağlayıcısı Nokia, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar nedeniyle Avrupalı işletmelerin ülkedeki faaliyetlerini durdurmaya devam etmesi nedeniyle Rusya'daki işinden çekilme kararı aldı.

Nokia, geçtiğimiz haftalarda sevkiyatları askıya aldığını, yeni işlerini durdurduğunu ve sınırlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Rusya dışına devrettiğini söyledi.

Şirket, Nokia'nın Rus işinin net grup satışlarının %2'sinden daha azını oluşturduğu ve diğer bölgelerde talebin güçlü kalmaya devam ettiği için bu hareketin şirketi bir bütün olarak 2022 görünümünü etkilemediğini belirtti.

Bununla birlikte, Nokia'nın Rusya'dan çıkışı, ilk çeyrekte yaklaşık 100 milyon € (108 milyon $) tutarında bir provizyona yol açacak ve bu da rapor edilen rakamları etkileyecek ancak karşılaştırılabilir rakamları etkilemeyecek.