The PlayStation VR2 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanıcıyla buluşacak!

Henüz fiyat bilgisi paylaşılmayan bu ürün, 20 den fazla oyuna ev sahipliği yapacak. Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints and Sinners Ch2, No Man's Sky ve Horizon Franchise gibi yapımlara ek olarak VR için özel olarak üretilmeyen yapımlarda da kullanıcıya sunulacak.

2080P'lik ekranda 24 ile 120 Hz arasında oynanabilecek oyunlara ek olarak canlı yayın desteği sağlanacak. Buna ek olarak harici bir şekilde alınabilecek PS5 HD kamerası canlı yayın desteğini başka seviyeye taşıyacak.