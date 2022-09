Samsung'tan Apple'a gönderme!

Apple, her yıl Eylül ayında yeni ürün tanıtımını yaptığı etkinliği bu sene 7 Eylül'de gerçekleştirdi. "Far Out" adını verdiği etkinlikte iPhone 14 serisi, yeni akıllı saati ve kablosuz kulaklığını tanıtan şirket, önceki modellerine benzer ürünler çıkarınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Yeni Apple Watch Ultra ve iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde getirdiği çentiksiz tasarım birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

Geçtiğimiz günlerde katlanabilir telefon modellerini tanıtan Samsung, Twitter hesabı üzerinden attığı tweette "Katlandığı zaman bize haber ver" yazarak Apple ile resmen dalga geçti. Uzun zamandır aynı tasarımda telefonları piyasaya süren Apple, kullanıcıları tarafından katlanabilir telefon beklentisini bu sene de karşılamadı. Bunu fırsat bilen rakipleri ise markayla dalga geçti.