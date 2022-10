RTÜK müjdeyi verdi: HBO Max resmen geliyor!

Dünya genelinde milyonlarca aboneye sahip dijital platform HBO Max, önce Türkiye'ye açılacağını duyurdu. Ardından bu planlarının bir süreliğine askıya alındığını duyuran platform, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamasıyla takipçilerini sevindirdi.

Game Of Thrones, House of the Dragon ve Euphoria gibi büyük yapımların yayın haklarının sahibi olan platform Türkiye'ye açılıyor. Ebubekir Şahin'in attığı tweetle birlikte rahat bir nefes alan dijital kullanıcılar, HBO Max'in tüm içeriklerini gönül rahatlığıyla inceleyebilecek.

İşte o tweet...

RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada "Ülkemizin yasalarına uyan,toplumsal değerlerimize saygı gösteren her kuruluşa desteğimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun" ifadelerine yer vererek müjdeyi verdi.