iPhone'daki o gizli oyun!

Önce iPhone'unuzu açın ve ardından iOS için resmi Google uygulamasına gidin.

Ekranın ortasından aşağı kaydırın ve ardından "Google" ı aratın.

Google uygulamasını başlatın ve sağ alttaki Sekmeler simgesine dokunun.

Şimdi ekranın ortasından tekrar tekrar yukarı kaydırın ve hızlıca yapın

Doğru yaptıysanız, ekran gizli bir oyunu ortaya çıkacaktır.

Kürekleri etkinleştirmek için ekranın sol ve sağ taraflarına dokunmanız gereken pinball tarzı bir oyun.

Oyunun amacı küreklerin ortası arasına düşmesine izin vermeden topu havada tutmanız gerekir.

Tüm şekilleri temizlerseniz, bir sonraki seviyeye geçebilirsiniz.

Seviyeler boyunca ilerledikçe, ekranın yanlarında hayatınızı zorlaştırabilecek "ekstra sıçrama" panelleri göreceksiniz.