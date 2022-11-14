Apple'dan büyük AirDrop güncellemesi!

Kullanıcılar tarafından daha hızlı ve daha kaliteli fotoğraf, video ve dosya transferi paylaşma aracı AirDrop Apple'ın OS X ve iOS için tanıttığı bir ad-hoc hizmetidir. Mac OS X Lion ve iOS 7 ile tanıtıldı. Bununla, desteklenen Macintosh bilgisayarlar ve iOS cihazlar arasında posta veya yığın depolama aygıtı kullanmadan dosya transferi sağlıyor.

Apple, aldığı kararla 2023 yılında AirDrop'a bir güncelleme getireceğini duyurdu. AirDrop artık 'Herkes' için yalnızca 10 dakika açık kalacak. Telefon şarj ömrünü ve kullanıcı güvenliğini korumak isteyen Apple'ın bu güncellemesi kısa zamanda kullanıcıyla buluşacak.