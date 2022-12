Musk, ifade özgürlüğünü engelleyemedi! Gazetecilerle arası düzeliyor

Twitter'ı almasının ardından sıkça gündem olan Elon Musk, büyük bir krize neden oldu. Twitter'ın ifade özgürlüğü konusunda daha açık bir platform olacağını söyledikten sonra jetinin haberlerini yapan gazetecilerin hesaplarını engelleyen Musk, gelen tepkilerden dolayı kararından vazgeçti.

Yaptığı paylaşımda "İnsanlar konuştu. Yerimi işaretleyen hesapların yasağı kaldırılacak." ifadelerine yer veren Musk, gazetecilerin tekrar platformu kullanabileceklerini açıkladı.

Gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasının ardından Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de Musk'a karşı tavır almıştı. Musk'ın askıya aldığı isimler arasında Mashable'dan Matt Binder, CNN'den Donie O'Sullivan, The New York Times'tan Ryan Mac, The Washington Post'tan Drew Harwell, The Intercept'ten Micah Lee, Voice of America'dan Steve Herman, bağımsız gazetecilerden Aaron Rupar, Keith Olbermann ve Tony Webster gibi isimler bulunuyordu.