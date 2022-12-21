Google Haritalar hakkında şok eden özellik! Bu yöntem evinizi koruyacak!

Google Haritalar'da insanların yüzleri ve plakaları sık sık bulanıklaştırılıyor. Binaların bulanıklaştırılması çok fazla karşılaştığımız bir durum olmasa da talep halinde gerçekleşebiliyor.

Peki insanlar neden evlerinin bulanıklaştırılmasını talep ediyor?

İnternet erişimi olan herkesin evinize yakından bakmasına izin vermek birçok sorun doğurabilir. Evin pencerelerine bakmak gizlilik sorunları çıkarabilir. Örneğin evinize gelen kargoların nereye bırakıldığını, evinize erişim ve giriş noktalarının incelenmesine, kamera ve güvenlik önlemlerinin kontrol edilmesine izin verir.

Bu durum potansiyel hırsızların evinize girmeden önce bir plan yapmasına yardımcı olabilir.



Bu durumu önlemek isteyen kullanıcılar, evlerini bulanıklaştırarak gizliliği sağlamaya çalışıyor. Bu isteği gerçekleştirmek için bilgisayarınızdan Google Haritalar'a girip ev adresinizi girmeniz gerekiyor. Bu talepler iOS ve Android üzerinden gerçekleşmiyor.

Evinizi Sokak Görünümü'nde bulduğunuzda, sağ alt taraftaki 'sorun bildir' sekmesini tıklayın. Burada, evinizin ve özelliklerinden herhangi birinin kırmızı kutunun içinde tamamen bulunduğundan emin olmanız gerekiyor.