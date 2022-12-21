iPhone'a büyük güncelleme! Yepyeni olacak...

WiFi ve Bluetooth'un bir kombinasyonu ile fotoğraf, belge ve daha fazlasını iPhone ve iPad'lerde son derece hızlı bir şekilde paylaşım yapmanızı sağlayan bir özellik olan AirDrop'a bambaşka bir özellik geliyor.

Daha önce Airdrop'un "Herkese açık" olan kalıcı özelliği, kişilerinizde olmasa bile yakınınızdaki kişiler tarafından dosta almanıza izin veriyordu. Bu özelliği değiştiren Apple, iOS 16.2 güncellemesi itibarıyla herkes için yayında özelliğini değiştirme kararı aldı. Yeni güncellemeyle birlikte AirDrop'u herkese açık bir şekilde yalnızca 10 dakika kullanabileceksiniz.

iPhone sahiplerinin birçoğu tehlikeli içerikleri almaktan kaçındığı için AirDrop'tan gelen tüm içerikleri reddediyor. Tehlikeli içerikleri reddetmek için Airdrop'u "Kapalı" ya da "Yalnızca Kişiler" olarak şeçebilirsiniz.

iPhone'da AirDrop ayarları nasıl değiştirilir?

Kontrol Merkezi'ne erişmek için aşağıya kaydırın.

AirDrop'a basılı tutun ve "10 Dakika Boyunca Herkes"e seçin

Tercihlerinizi Ayarlar> Genel> AirDrop'a giderek de değiştirebilirsiniz.