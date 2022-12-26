Apple gelen şikayetler üzerine o özelliğin kökünü kuruttu!

Apple'ın en büyük uygulamalarından birindeki yeni bir özellik, kullanıcıların şikayeti sontası gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. iPhone'un daha iyi bir performans göstermesini sağlamak için tasarlanmış 'Ev' uygulamasına çeşitli özellikler eklendi.

Evdeki akıllı cihazları durduk yere silen uygulama, aile üyelerini de uygulamadan attı. Uygulamadan atılan kullanıcılar, evdeki cihazları kontrol edemiyor, hatta eve giremiyorlar. Apple kullanıcılar farketmeden birçok özelliği otomatik olarak kaldırdı. Mevcutta kalan özellikleri kullanmak için tüm cihazların güncel olması gerekiyor.

Yazılım Güncelleme bölümünden son sürüme sahip olduğundan emin olmak zorunda. Son sürüm için iOS 16.2, iPadOS 16.2 ve macOS Ventura 13.1 ile sorunsuz kullanabilirler.