Samsun'lu Türk doktoru ve NASA arasında büyük ortaklık!

Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, "James Webb" ve "Hubble" uzay teleskoplarının çektiği ham fotoğrafları NASA için bilgisayar ortamında renklendiriyor.

Astronomi fotoğrafçısı Dr. Özsaraç'ın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği siyah beyaz ham görüntüleri renklendirdiği fotoğraflar NASA tarafından beş kez, "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilerek APOD'un (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) sitesinde paylaşıldı.