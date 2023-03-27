Counter Strike 2 çıkmadan korsanların eline düştü!

Counter Strike 2 kısa süre önce duyurulduğunda oldukça büyük bir yankı uyandırmıştı.

En büyük rakibinden o özelliği kopyaladı

Yıllara yenik düşmeyen ve güçlü rakiplerine rağmen halen oldukça popüler bir FPS oyunu olan CS:GO'da on yıldan fazladır herhangi bir güncelleme yapılmamıştı. Valve'ın yeni duyurduğu oyun ile ise, en büyük rakiplerinden biri olan Riot çıkışlı FPS oyunu Valorant'tan bir özelliği kopyaladığını öğrenmiştik. Oyun şu anda test sunucularında sınırlı kullanıcılar tarafından test edilirken, CS:GO 2 için önemli grafik iyileştirmeleri ve güncellemelerin yanı sıra oyuncular çok önemli bir yenilik fark etti. Valve, test kodlarındaki verilere göre CS:GO 2 için tıpkı Valorantın Vanguard'ı gibi hilecilerin önünü kesmeye yarayan ''VAC Live'' adı verilen bir özelliği test ediyor.



Test oyunlarının ardından yaz aylarında piyasaya çıkması beklenen Counter Strike 2 yani yeni oyun motoru Source 2 sürümünün sınırlı test sürümüne katılacak oyuncuları da kendisi seçeceğini söylemişti. Fakat hiç beklenmedik bir durum yaşandı ve Counter Strike 2 torrent ortaya çıktı.

Dünyaya açılmadan Torrent Alemine Girdi

Sızdırmanın ardından torrent dosyaları incelendiğinde Valve tarafından da söylendiği gibi 18 GB üzerinde dosya boyutunun olduğunu fark edildi. Ekran görüntülerinde görülebileceği gibi, dosyaların içerisinde cs2.exe dosyası mevcut ve kullanıcılara göre CS:GO 2 torrent sürüm üzerinden tek başına ya da botlarla oynanabiliyor. Sınırlı test sürümünde yer alan kullanıcılardan birinin oyunu sızdırdığı düşünülüyor.





Akıllı bir reklam stratejisi olabilir mi?

Counter-Strike 2 test sürümünün internete sızmasıyla yeni motoru merak eden oyuncular test serverlarına akın etti. Oyun yaz ayında global olarak çıkmadan önce, test sürümünde kullanıcılar botlara karşı oynayabiliyor.

Hali hazırda ücretsiz olan ve birkaç ay içinde tüm dünyaya açılmayı planlayan oyunun bir piyasa nabzı yoklamış olması ve test sürümündeki hataları, geri dönüşleri daha geniş bir kitleden dinlemek için böyle bir yola gitmesi de mümkün olabilir.

Durum her ne olursa olsun, bu sürecin Valve'a yaradığını söyleyebiliriz. Biraz yaşlı kalması sebebiyle kemik kitlesi dışında oyuncularını Valroant'a kaptıran Counter Strike'ın yeni sürümünde oyun görsel olarak daha modern bir hâle geliyor ve haritaların yanı sıra görsel efektler de tamamen değişiyor.