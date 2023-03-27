Çin'den servis edilen bir Tiktok videosunda paylaşılan ve ShrimpApplePro tarafından Twitter'da yayınlanan, sızdırılmış CAD görüntülerine göre, yeni nesil iPhone'lara 2 yeni düğme geliyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, birleşik bir ses düğmesi ve sessize alma düğmesine sahip olacak.

Sızan görüntülerdeki düğmelerin, Apple'ın bu sonbaharda tanıtacağı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 pro Max'te rastalayacağımız iddia ediliyor. Videodaki tasarıma göre şu anda iPhonelarda bulunan ve ses kısıp yükseltmeye yarayan iki düğme yerine yalnızca bir düğme ses seviyesini artıracak ve azaltacak.

"ShrimpApple Pro" adlı bir hesaptan sızdırılan görüntüler Twitter'da hemen yankı buldu. Görüntülerde, tek ses düğmesine ek olarak, cihazı sessize alan anahtarın da bir tuş haline geldiği fark ediliyor.

2007 yılında çıkan ilk iPhone zamanından beri varlığı değişmeyen "sessize alma" düğmesinin, iPhone'un zil sesini açmak veya kapatmak için basılabilen bir sessize alma düğmesi olması da beklentiler arasında.

Yeni ses düğmesindeki değişiklik yalnızca kozmetik değil. Düğme artık fiziksel olarak hareket etmeyecek ve iPhone 7, 8 ile SE'deki Ana Ekran düğmesine benzer şekilde basınç hissi vererek dokunsal geri bildirim verecek.

Değişiklikler yalnızca Pro modellerde mi?

Standart iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde iki fiziksel ses düğmesinin korunması, ancak ses düğmesinin yerini tuşun alması bekleniyor.

Ekranda değişiklik

Teknoloji yorumcusu Sonny Dickson, iPhone 15 serisi için iddia edilen ön cam panellere ek bir bakış sağladı. Orijinal sızıntıda olduğu gibi, görüntüler Pro modellerinin ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip olacağını ve Dinamik Ada'nın standart iPhone 15 modellerine genişletileceğini gösteriyor.