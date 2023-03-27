iPhone kullanıcılarının beklediği özellik IOS 16.4 güncellemesiyle geliyor!

Apple iPhone kullanıcılarının taleplerini dinledi ve çok beklenen o özelliği sonunda getiriyor. iPhone, yeni güncelleme ile uzun süredir beklenen ses izolasyonu özelliğini yeni güncelleme ile iPhone 14 Pro ve diğer iOS16.4 uyumlu cihazlara getirdiğini açıkladı.

Bir sonraki IOS güncellemesi ile kullanıcılar artık telefon görüşmelerini çok daha net bir ses ile yapabilecek. iPhone kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen yeniliğin yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

Ses daha net duyulacak

2022 yılında FaceTime aramalarında arka plan gürültüsünü filtreleyerek seslerin daha net duyulmasını sağlayan ses yalıtımı özelliğini İphone tarafından uygulanmaya başlamıştı. Bu özellik sayesinde daha temiz bir iletişim gerçekleştirilebiliyordu. Uygulamanın kontrol merkezinden bu özelliğin aktif edilerek kullanılması mümkün hale getirildi. İphone'un bu özelliğinin artık hücresel aramalarda da kullanılabileceği belirtildi.

IOS 16.4 sürümü ile gelecek

Facetime aramalarının ardından hücresel aramalarda da ses yalıtımı özelliğinin sunulmasının beklendiği iOS 16.4 güncellemesi merakla bekleniyor. Tam sürümünün bulunduğumuz hafta içinde yayınlanması beklenen güncellemedeki pek çok özellik iphone kullanıcılarının dikkatini çekti.

Aramalarda Ses Yalıtımı'na erişmek, FaceTime'da yaptığınıza benzer şekilde çalışıyor. Bir arama sırasında kullanıcılar Kontrol Merkezi'ne erişebiliyor, Mikrofon Modu'na dokunabiliyor ve ardından 3 seçenekli listeden Ses Yalıtımı'nı seçebiliyorlar. "Geniş Spektrum" adı verilen diğer bir seçenek de dinleyicilerin arka plan seslerini daha da fazla duymasını sağlıyor.





Yeni emojiler geliyor

Bunun dışında, iOS birkaç küçük iyileştirme, hata düzeltmesi ve mesajlar için 21 yeni emoji getiriyor. Bunlar geçen yılki emoji listesinde gösterilmiş olsa da, Apple aygıtlarındaki bu son sürüm geyik, kaz, denizanası ve eşek gibi birçok yeni hayvanı içeriyor.



5G desteği Türkiye için de aktif hale gelecek

Apple, yeni güncellemeyle ABD'deki iPhone kullanıcıları için 5G desteği sağlayacaklarını açıkladı. Teknoloji devi şirket, iOS 16.4 güncellemesiyle 5G desteğini Türkiye için de aktif hale getirecek. Firma; gelecek güncellemeyle pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, titreyen yüz, melek kanadı, mor sümbül ve daha birçok yeni emojiyi de bünyesine ekleyecek.

Ek özelliklere gelince, 16.4 telefonları Ana Ekran'daki web uygulamaları için bildirimler ve flaş veya ışık çakması algıladığında videoyu otomatik olarak karartan bir erişilebilirlik ayarı içerecek şekilde güncelleyecek. Fotoğraflar da ayrıca artık iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı'ndaki yinelenen fotoğraf ve videoları algılayacak.