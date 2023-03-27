LeBron James PlayStation 5 ile İşbirliğini Duyurdu

LeBron James şu anda Dallas Mavericks'e karşı oynadığı maç ortasında yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahadan uzak kalmış olabilir ancak servetine servet katan işbirliklerinden pek de uzak durmuyor. NBA'in tüm zamanların en skorer ismi, Playstation 5 konsolu ve beraberindeki DualSense kablosuz oyun kumandasını kendi yorumuyla tasarlamayı kapsayan projesini duyurdu.

Lebron, oyun öğelerini kişisel görüntüler ve özdeyişlerle süsleyerek onlara kendi kişisel yeteneğini katıyor. Onla özdeşleşen Taç logosu, bugün eriştiği seçkin sporcu kimliğine ulaşabilmek için için yaptığı sıkı çalışmayı, fedakarlığı ve bağlılığı temsil eden "Hiçbir Şey Verilmez, Her Şey Kazanılır" ve "Seçilmiş Kişiler" ifadeleriyle birlikte, birden çok renk seçeneğiyle geliyor.





"Oyunlar oynayarak büyümüş Akron'dan çıkma bir çocuğun böyle bir şey tasarlayacağını düşünmek hala çılgınca geliyor. 'I Promise' öğrencilerime selam duruşunda bulunan ve nereden geldiğimizi gösteren PlayStation ile bir konsol kapağı ve oyun kumandası tasarlamak oldukça havalı bir şey" diyor Lebron ve ekliyor "Umarım ona dokunan herkese ilham vermeye devam eden bir şey olur ve her ayrıntıda anlam bulurken biraz eğlenirler."