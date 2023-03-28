Apple'ın merakla beklenen uygulaması Apple Music Classical artık indirilebilir

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı, Apple Music aboneliğiyle klasik müzik dinlemeyi sağlayan Apple Music Classical uygulaması artık App Store'dan edinilebilir.

Apple Music Classical, Apple'ın 2022'de klasik müzik odaklı bir uygulama başlatmak amacıyla 2021'de satın aldığı Primephonic'ten doğdu.





Apple Music Classical'in vaadi, genellikle klasik eserlerle bağdaştırılan karmaşık meta verileri işlemede daha iyi olmak ve aynı zamanda insanların tür hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak için kullanıcının erişebileceği çalma listeleri ve besteci biyografileri gibi şeylere sahip olacak.

Apple, uygulamanın kataloğunun 5 milyondan fazla parça içerdiğini ve 192 kHz/24 bit yüksek çözünürlüklü kayıpsız müzik dinleyebileceğinizi söylüyor.

Bunca güzel detayların yanı sıra uygulama bazı handikaplarla geliyor. Misal, Apple Music Ses Planı aboneleri, Apple Music Classic'i kullanamıyor. Aynı zamanda bir iPad versiyonu yok üstelik müziklerinizi indirip çevirimdışı keyfini süremeyeceksiniz.

Çevrimdışı indirme olmaması bizi hayal kırıklığına uğratsa da uygulamayı incelemeyi dört gözle bekliyoruz.

Kullanmak için çevrimiçi olmamız gerekse de Apple Music Classical, daha bilgili olmam gerektiğini düşündüğümüz bir tür hakkında daha fazla şey öğrenmenin iyi bir yolu olabilir gibi görünüyor. Vivaldi Winter'ı farklı filarmoni orkestraları ve orkestra şeflerinin yorumlarıyla dinlemek için sabırsızlandığımızı itiraf ediyoruz!