Avatar: Frontiers of Pandora'dan ilk oyun içi görüntü yayınlandı

Avatar: Frontiers of Pandora'nın ilk oyun içi ekran görüntüsü sızdırıldı.Genellikle Ubisoft'un Rainbow Six serisindeki içerikleri sızdırmasıyla bilinen Twitter hesabı ScriptLeaksR6, yakında çıkması planlanan Avatar oyunundan sızdırılmış bir oyun içi bir görseli tweetledi. Sızdırılan görsel ile birlikte, oyunun birinci şahıs nişancı oyunu (FPS) olacağı doğrulanmış oldu.Paylaşılan görselde ise dev bir makina ile çatışma sahnesi yer alıyor. Aynı hesap (ScriptLeaksR6), ayrıca yakında Ubisoft'un Avatar: Frontiers of Pandora'nın oynanış videosunu da paylaşacağını belirtti.



Avatar: Frontiers of Pandora'nın başlangıçta, James Cameron'ın geçen Aralık ayında sinemalarda gösterime giren Avatar: The Way of Water filmine daha yakın bir tarihte çıkması planlanmıştı. Ubisoft, Temmuz 2022'de oyunun ertelendiğini ve bunun yerine 2023'te çıkacağını duyurdu.







Ubisoft, oyunun çıkış tarihini henüz onaylamasa da yakında bu konuya ilişkin bir güncelleme duymamız oldukça olası. Çünkü oyun içi görselleri sızdıran Twitter hesabı aynı zamanda Ubisoft'un çoktan ön sipariş sayfasını ve promosyonlarını hazırladığını görselle doğruluyor. Görselde karakter kozmetik seti ve bir silah kaplaması içeren 'Child of Two Worlds Paketi' görülüyor.



Avatar'ın yeni oyunu Frontiers of Pandora, Xbox Serileri X/S, PS5, PC ve Luna için birinci şahıs, açık dünya aksiyon-macera oyunu olacak.





Ubisoft tarafından oyunla ilgili resmi olarak pek bir şey açıklanmadı, ancak resmi açıklaması şu şekilde:



"Avatar: Frontiers of Pandora™, bir Ubisoft stüdyosu olan Massive Entertainment tarafından Lightstorm Entertainment ve Disney işbirliğiyle geliştirilen birinci şahıs, aksiyon-macera oyunudur. Snowdrop oyun motorunun en son sürümü kullanılarak oluşturuldu ve yeni nesil konsollar ve PC için özel olarak geliştirildi, Avatar: Frontiers of Pandora, sürükleyici bir açık dünya deneyiminde Pandora'nın çekici dünyasını tüm güzelliği ve tehlikesiyle hayata geçiriyor."



"Bu yeni, bağımsız hikayede bir Na'vi olarak oynayın ve Pandora'nın daha önce hiç görülmemiş bir parçası olan Batı Sınırında bir yolculuğa çıkın.Eşsiz yaratıkların ve yeni karakterlerin yaşadığı canlı ve tepkisel bir dünyayı keşfedin ve onu tehdit eden korkunç RDA güçlerini geri püskürtün."



Avatar: Frontiers of Pandora ve pek çok oyun hakkında güncel bilgi sahibni olmak için Teknokulis'i takipte kalın...