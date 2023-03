GeForce NOW’a Kısıtlama Geliyor: Oyun süresi azalıyor

Ülkemizde GAME+ aracılığıyla kullanıcıya sunulan NVIDIA GeForce NOW hizmeti, aldığı kararlarla oyuncuların gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerdeki zamn haberinin ardından şimdi de GAME+, Premium paketlerindeki oyun oynama süresinde sınırlandırma getireceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık Premium paketlerinde aylık oynama süresi 200 saatle sınırlandırılacak. 28 Mart tarihinden itibaren, kullanıcılar ayda en fazla 200 saat oyun oynayabilecekler. Bu kararla abone oyunculara günlük 6-7 saatlik oynama süresi sunan şirket, bu kararı premium abonelerini korumak için aldığı açıklaması yapıldı.

NVIDIA kararını kullanıcılara şu mesajla duyurdu:



Değerli Üyemiz,



NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ servisi belirli kapasiteye sahip sunucular üzerinde hizmet veren bir bulut oyun hizmetidir. Servisin kapasite yeterliliği; kullanıcı sayısı ve her bir kullanıcının servisi kullanım oranına göre değişkenlik göstermektedir.



Son dönemde GAMEPLUS'a kayıtlı bazı Premium hesapların oyun deneyimini ve servis kapasitesini kötü yönde etkileyen sonuçları olan; amacı dışında uygunsuz kullanımları olduğunu tespit ettik. Ne yazık ki; bu tür kullanımlar Premium kullanıcılarımızın oyun deneyimini negatif yönde etkilemektedir.



Bu tür amacı dışında kullanımların önüne geçmek, servisimizi her kullanıcımız tarafından eşit şekilde erişilebilir kılmak ve servis kalitemizi üst seviyede tutmak amacıyla 28 Mart 2023 tarihi itibarıyla 1 Aylık, 3 Aylık ve 6 Aylık Premium paketlerimiz aylık 200 saat oyun oynama süresi ile satışa sunulacaktır.

1 Aylık Premium üyeliğiniz boyunca ayda 200 saat toplam kullanıma kadar kesintisiz oyun deneyimine devam edebilirsiniz. 3 ve 6 Aylık Premium üyeliklerinizde her ay sonunda 200 saat kullanım hakkı yenilenecektir. Paketinize dair kullanım detaylarını gameplus.com.tr/profilim sayfasından takip edebilirsiniz.



28 Mart 2023'den itibaren 1 aylık, 3 Aylık ve 6 Aylık paketlerimiz aylık tekrarlanan 200 saatlik kullanım süreleri ile satışa sunulacaktır. 28 Mart 2023'den önce başlayan 1 Aylık ve 3 Aylık Premium üyelikler ise bir sonraki yenilene döneminden itibaren aylık 200 saat oynama süresi ile yenilenecektir.



GAME+ Ekibi