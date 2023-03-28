Tesla Türkiye pazarına gireceği tarihi açıkladı

Tesla Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile özellikle Türk takipçilerini heyecanlandırdı. Bir otomobilin üzerindeki "Türkiye 4/4" yazısı ile Tesla, 4 Nisan'da Türkiye pazarına gireceğinin sinyallerini verdi.



@Teslamotors hesabından yapılan paylaşım ile "Takipte kalın" mesajı da verildi.







Resmi satışlar için ön tarih mi?

Tesla'nın 4 Nisan'da Türkiye pazarına resmen giriş yaptığını duyurması ve satış takvimini açıklaması bekleniyor. Hangi otomobillerin ne zaman satılacağı ve Tesla Supercharger şarj istasyonlarının ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanacak.

4 Nisan'da ayriyetten Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı da açıklanacak olabilir. Üstüne Türkiye yazılan görselde, Tesla Model Y bulunuyor. Bu model, diğer modellerinden farklı olarak Almanya'da üretiliyor. Çin'den ithal edilen otomobillere ek vergi getirildiği için Tesla'nın Çin'de üretilen Model 3 ve Model X'i pas geçip Türkiye'de ilk etapta sadece Tesla Model Y'yi satması bekleniyor.

Tesla ilk olarak resmi şarj noktalarını Türkiye'ye getirmişti. Supercharger şarj istasyonları ile faaliyetini başlatan Tesla yakın zamanda elektrikli otomobilleriyle de ülkemizde yer alacak gibi görülüyor.