Electronic Arts 800 çalışanını işten çıkarıyor

Video oyunu yayıncısı Electronic Arts, çalışanlarının %6'sınıyani yaklaşık 800 kişiyi işten çıkaracak.

Bu büyük ayrılık, şirketin ofis alanı azaltmaları ve portföy rasyonelleştirmesi de dahil olmak üzere yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Toplamda, Electronic Arts, planla ilgili olarak yaklaşık 170 milyon ila 200 milyon dolarlık masraflar yapacağını tahmin ediyor.

İşten çıkarma eylemlerinin 30 Eylül 2023'e kadar tamamlanması bekleniyor.

CEO Andrew Wilson, çalışanlara açık bir mektupla, EA Sports FIFA 2023, Apex Legends ve The Sims'in momentumunu vurgulayarak şirketin gücünü övdü. Ancak şirketin artık "stratejik önceliklere" daha fazla odaklanması gerekeceğini belirtti ve bu, "sağlam online toplulukları eğlendiren oyunlar ve deneyimler yaratmak; gişe rekorları kıran etkileşimli hikaye anlatımı oluşturmak ve sosyal ve yaratıcı araçlarla oyunlarımızın içinde ve çevresinde topluluğun gücünü artırmak" gibi şeyleri içeriyor.

Wilson notunda"Portföyümüzdeki odaklanmayı arttırırken, stratejimize katkıda bulunmayan projelerden uzaklaşıyor, gayrimenkul varlıklarımızı gözden geçiriyor ve bazı ekiplerimizi yeniden yapılandırıyoruz," diye belirtiyor.

Ocak ayının sonunda, Electronic Arts, beklentileri karşılamayan iki oyunu, Apex Legends Mobile ve Battlefield Mobile'ı iptal edeceğini açıklamıştı. Şirket, üçüncü çeyrekte beklenen kazanç beklentilerini karşılayamadı ve toplam net satışlarda düşüş bildirdi. Yöneticiler, yeni oyunların performansını, ayrıca Apex oyun serisindeki performansın beklenenden düşük olmasını gösterdiler. Şirket ayrıca yıllık net satış tahminini düşürdü.

İşten çıkarma sürecinin bir parçası olarak, Electronic Arts, bazı çalışanlara diğer roller için geçiş fırsatları sağlayacak. Aksi takdirde, Electronic Arts, tazminat ve diğer faydalar sağlayacak. Şirket bu çeyreğin başlarında çalışanları uyarıp, kesintilerin erken gelecek mali yıla kadar devam etmesini bekliyor.