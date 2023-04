Elon Musk, 258 milyar dolarlık Dogecoin davasını bitirmek istiyor

Elon Musk, Cuma günü ABD'li bir yargıçtan kendisini Dogecoin kripto para birimini desteklemek için bir piramit planı yürütmekle suçlayan 258 milyar dolarlık haraççılık davasının geri çekilmesini istedi.

Elon Musk ve Tesla'nın avukatları, Musk'ın Dogecoin hakkındaki "zararsız ve genellikle aptalca tweet'leri" üzerine Dogecoin yatırımcılarının açtığı davayı "hayal ürünü bir kurgu" olarak nitelendirdi.



Avukatlar, yatırımcıların Musk'ın kimleri dolandırmayı amaçladığını veya hangi riskleri gizlediğini asla açıklamadıklarını ve "Dogecoin Rulz" ve "no highs, no lows, only Doge" gibi ifadelerinin dolandırıcılık iddiasını desteklemek için çok belirsiz olduğunu belirtti.

"Musk'ın, hala yaklaşık 10 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip meşru bir kripto para birimine destek veren veya komik resimler yayınlayan kelimeleri atmasında herhangi bir yasadışılık yoktur" diyen Musk'ın avukatları, "Bu mahkeme, davacıların hayal dünyasına son vermeli ve şikayeti reddetmelidir." dedi.

Bir dipnotta, avukatlar ayrıca yatırımcıların iddiasını reddederek Dogecoin'in bir güvenlik olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

Yatırımcıların avukatı Evan Spencer ise bir e-postada şunları söyledi: "Davamızın başarılı olacağından daha da eminiz."

Yatırımcılar, Forbes'a göre dünyanın ikinci en zengin kişisi olan Musk'ı, Dogecoin'in fiyatını iki yıl içinde %36.000'den fazla artırarak kasıtlı olarak yükseltmekle ve daha sonra düşmesine izin vermekle suçladılar.

Buna karşılık Musk'ın para biriminin içsel değerinin olmadığını bildiği halde, bu diğer Dogecoin yatırımcılarının milyarlarca dolarlık kar elde ettiği iddia edildi.

Yatırımcılar, Musk'ın NBC'nin "Saturday Night Live" programındaki "Hafta Sonu Güncellemesi" bölümünde, hayali bir finans uzmanını canlandırırken, Dogecoin'i "bir dolandırıcılık" olarak adlandırması gibi davayı destekleyen argümanlar sundular.

258 milyar dolarlık tazminat miktarı, dava açılmadan önceki 13 ay boyunca Dogecoin'in piyasa değerinde tahmini düşüşün üç katı olarak hesaplanan bir rakam.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Dogecoin Vakfı da davalı ve davanın reddini istiyor.

Musk'ın sahibi olduğu Twitter'daki paylaşımları çok sayıda davaya yol açtı.

Tesla'yı özel hale getirmek için finansman ayarladığını yazdığı Ağustos 2018 tarihli bir tweet nedeniyle Şubat 3'te San Francisco jürisi tarafından sorumlu bulunmayarak bir mahkeme zaferi kazandı.