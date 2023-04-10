Apple'ın son güncellemesi iOS 16.4.1'i indirmek neden önemli?

Apple, iOS 16.4'ün yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra, Cuma günü iOS 16.4.1'i piyasaya sürdü. En son güncelleme, iPhone'unuzda aktif olarak kötüye kullanılabilecek sorunların güvenlik düzeltmeleri ve hata düzeltmelerini içeriyor. Güncelleme, Siri'nin isteklere yanıt vermemesi gibi bazı kullanıcıların yaşamış olabileceği iPhone özellikleriyle ilgili birkaç sorunu da gideriyor.

Güncellemeyi, Ayarlar>Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek İndir ve Yükle'yi seçerek indirebilirsiniz.

Güncellemede neler olacağı ve neden indirmeniz gerektiği aşağıda belirttik:

Güvenlik düzeltmeleri ve hata yamaları

En son güncellemedeki en önemli şeyler, Apple'ın aktif olarak istismar edilebileceğini söylediği iki güvenlik sorununa yönelik yamalardır.

Apple, bir örnekte, bir uygulamanın keyfi kod çekirdeği ayrıcalıklarını yürütebileceğini söyledi. MalwareBytes'a göre, çekirdek ayrıcalıkları yönetici ayrıcalıklarından daha fazla erişim sağladığından, kişi kişisel dosyalarınıza erişebilir, kendi kötü amaçlı kodunu veya programlarınızı cihazınıza yükleyebilir veya sisteminizi istedikleri gibi değiştirebilir.

Diğer düzeltme, bazı kötü amaçlı web içeriğinin kod yürütmesine neden olabilecek bir WebKit sorununu gidermeye yönelik. Okta'ya göre, bu, cihazınızda komutları izinsiz yürütmek için kullanılabilecek bir hackleme biçimidir. Bir virüs yüklemek, yazılımı değiştirmek ve cihazınızda diğer sorunlara neden olabilir.

Bu sorunların her ikisinden de yararlanılarak iPhone'unuz ve kişisel bilgileriniz tehlikeye atılabilir. Ancak, iOS 16.4.1 ile her iki sorunun da düzeleceği ve cihazınızı koruyacağı öngörülüyor.





Siri ve emoji düzeltmeleri

iOS 16.4.1 güncellemesi ayrıca kullanıcıların karşılaştığı iki sorunu da düzeltiyor: Siri'nin bazı durumlarda yanıt vermemesi ve yeni el emojilerinden birinin farklı cilt tonlarını göstermemesi.

İşte Apple'ın iOS 16.4.1 için yayınladığı notlar:

Bu güncelleme, iPhone'unuz için önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlar, bunlar:

İşte iOS 16.4.1 için Apple'ın yayın notları:

Bu güncelleme, iPhone'unuz için aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlar:

İten el emojisinin cilt tonu değişkenleri gösterilmiyor

Siri bazı durumlarda yanıt vermiyor



Bazı özellikler tüm bölgelerde veya tüm Apple cihazlarında mevcut olmayabilir. Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriği hakkında bilgi için buraya tıklayın.