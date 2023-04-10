FIFA'nın Yerine Geçecek 'EA Sports FC' tanıtıldı

Hatırlayabileceğiniz gibi, Electronic Arts FIFA markasını 'EA Sports FC' lehine bırakarak video oyun futbol dünyasında büyük bir deprem yarattı. Üçüncü parti video oyun devi şimdi yeni marka imajını resmen açıkladı ve oyuncuları Temmuz ayında "kulübe katılmaya" davet ediyor. Bu açıklamayla birlikte ilk detaylar da ortaya çıktı.

Nintendo, Electronic Arts adına, bu yeni logo görünümünü resmi sosyal medya kanallarında bile sergiledi. Aynı grafik ayrıca bir Switch versiyonunun da yolda olduğunu gösteriyor.

Resmi bir basın açıklamasında EA, 'EA Sports FC' markasını dünyanın en büyük liglerinde 100'den fazla maçta tanıtacağını belirtti. Ayrıca tasarım hakkında detaylı bir açıklama da yaptı:

"Yeni marka, tasarım ilhamını doğrudan güzel oyundan ve futbol kültüründe sporu çok boyutlu olarak temsil eden baskın bir şekil olan üçgenlerden alıyor. Pas tekniklerinden kurulan oyunlara kadar, bu şekil ayrıca yıllar boyunca EA SPORTS futbol deneyimlerinin DNA'sına da işlendi; çok eski 8-bit deneyimlerimizin izometrik açılarından en modern oyunlarımızın her pikselini oluşturan üçgen poligonlara kadar, ayrıca her maçtaki her atletin üzerinde görünen simgevi oyuncu göstergesi de dahil.

EA, FIFA markasını bırakıyor olsa da, FIFA daha önce yeni bir futbol oyunları serisi başlatmak için diğer geliştiricilerle birlikte çalışacağını söylemişti. FIFA başkanı Gianni Infantino'nun futbolseverlere sadece bir "otantik" FIFA oyununun olacağına dair güvence verere bu konuda söylediklerini hatırlayalım:

"Size FIFA adını taşıyan tek gerçek, otantik oyunun, oyuncular ve futbolseverler için mevcut olan en iyi oyun olacağına dair güvence verebilirim. FIFA adı tek küresel, orijinal başlıktır. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 ve FIFA 26 ve sonrası - sabit olan FIFA adı ve o her zaman en iyi olacak ve daima kalacak."

Siz yeni marka hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni oyun hızlıca FIFA'nın yerini tutar mı dersiniz?