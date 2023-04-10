'Super Mario Bros. Filmi' Rekorlar Kırıyor! Bir devam filmi mi yolda?

The Super Mario Bros. Movie, gösterime girdiği ilk günün ardından, açılış gününde çılgınca başarılı olan gişe katılımı sayesinde şimdiden rekor kıran bir film. Animasyon filmi Amerika'da içinde 31,7 milyon dolar ve uluslararası olarak 34,7 dolar hasılat elde ederek küresel bir günlük toplamını 66,4 milyon dolara çıkardı. Film, başarılı bir hafta sonu geçirdiyse dünya çapında yaklaşık 250 milyon dolar kazanabilir.

Tabii ki, eleştirmenlere göre film çok büyük bir başarı elde etmedi - ancak şu anda Rotten Tomatoes'ta %96 seyirci puanına sahip ve CinemaScore tarafından anket yapılan izleyiciler, Super Mario Bros. Filmine A+ ile F arasındaki ölçekte ortalama bir "A" derecesi verdi. Bu oylamalar da açıkça her yaştan insanın keyifle izlediğini işaret ediyor.





Şimdi, etkileyici gişe rakamları ve olumlu hayran tepkisiyle dikkat çeken film hakkında herkesin aklındaki soru şu: Super Mario Bros. Film 2 gelecek mi? İşte konu hakkında bildiklerimiz:

Peki bir 'Süper Mario Bros. 2' devam filmi gelecek mi?

Ben bu yazıyı yazarken, "Super Mario Bros. Film 2"'ye dair herhangi bir onay ortalarda yoktu, ancak olası bir devam filmi geliştirme konusunda konuşmalar mevcut. Mayıs 2021'de, Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, film başarılı olursa daha fazla animasyonlu içerik üretme konusunda ilgi duyduklarını belirtmişti. Pekala, şimdiye kadarki en başarılı video oyunu uyarlaması gibi görünüyor, bu yüzden rahat olabilirsiniz yapımcılar!

Super Mario Bros. Movie'nin çıkışından önce Variety, Illumination CEO'su ve yapımcı Chris Meledandri'ye potansiyel devam filmleri veya diğer Nintendo mülklerinden uyarlanan projeler hakkında sorular sormuştu. Ancak Meledandri gülümseyerek politik bir yanıt diyebileceğimiz şekilde şu açıklamayı yapmıştı: "Şu anda tamamen filmi seyirciye ulaştırmaya odaklanıyoruz ve şu anda gelecekte neler olacağı hakkında konuşmaya hazır değiliz". "Kesinlikle hiçbir şeyi göz ardı etmem," diye ekledi. Mutlaka gerçekleşecek.



Games Radar ile konuşurken, yıldızlar Chris Pratt ve Charlie Day potansiyel bir devam filmi için geri dönmeye açık olduklarını söylediler.

Chris Pratt "Evet, buna bayılırdım" dedi. Charlie de Chris kadar hevesliydi hatta şu cümlelerle kendini ifade etti: "Bu dünyanın bir parçası olmak ve insanların bu karakterleri çok sevmesi çok eğlenceli. Yani, bunu devam ettirmeyi çok isterim ve Luigi'nin gezinebileceği koca bir malikanesi var. Ama bilmiyorum, benden ne kadarını istiyorlarsa o kadarını yaparım."





Charlie Day ve Seth Rogen karakterleri için yan filmlerle ilgileniyorlar

Bu, Charlie'nin Luigi's Mansion film uyarlaması hakkında konuştuğu ilk röportaj değil. Şubat 2022'de ComicBook.com ile yaptığı bir röportajda ve Mart 2023'te yaptığı başka bir röportajda aynı düşünceleri dile getirdi. Başarılı aktör, bunun gerçekleşmesi için kampanyasını açık açık yürütüyor ve yakın zamanda da şunları söylemişti: "Haydi bunu gerçekleştirelim, tamam mı? Ben hazırım."

Donkey Kong'u seslendiren oyuncu Seth Rogen, 1994 video oyunu Donkey Kong Country'nin etrafında dönen bir spin-off filmininin çekilmesini istediğini belirtti. "Orada çok fırsat var. Kong ailesinin birliği olduğunu düşünüyorum ve eğer "Hızlı ve Öfkeli" film serisi bize bir şey öğretmişse, o da "aile her şeydir".