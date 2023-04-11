Samsung Galaxy Z Fold tablet hakkında her şey

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S9 serisi, çok sayıda sızıntı arasında resmi statüye adım adım yaklaşıyor. Koreli teknoloji devi katlanabilir akıllı telefon serisiyle elinde hali hazırda harika kozlar bulunduruyor, ancak başka bir yenilik görmemiz çok uzun sürmeyebilir. Samsung muhtemelen Galaxy Z Fold Tab olarak adlandırılan katlanabilir bir tablet üzerinde çalışıyor.

Sonunda, Apple'ın iPad'i dişine uygun bir rakiple ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalabilir gibi görünüyor. Çığır açma potansiyeli yüksek yeni tabletle ilgili sızan tüm haberler ve merak ettiğimiz soruların yanıtlarını sizin için derledik.





Samsung Galaxy Z Fold Tab'ın çıkış tarihi ne zaman?

Galaxy Z Fold tabletin 2022'nin başlarında piyasaya sürüleceği söyleniyordu ancak herhangi bir tablet duyurulmadı. Galaxy Tab S9 serisi tabletleri hakkındaki sızıntıların artması, tabletlerle alakalı dedikoduları da beraberinde getirdi. Katlanılabilir tablet iddialarının temeli esasen 2022 yılında Samsung'un yaptığı bir patent başvurusuna dayanıyor. Şirket, geçen yıl "Galaxy Z" ve "Z Flip" adlarının ticari marka hakkını satın aldı.

Cihazın çift menteşeli üçe katlanan bir tablet olması bekleniyor. Bu cihazın, uygulama dostu bir tasarıma sahip olduğu da söylentiler arasında.

Galaxy Z Tab, Galaxy Tab S9 ile birlikte ya da gelecek yılın başlarında duyurulabilir.

3'e katlanılabilir Galaxy Z Tab, iPad'den önce tanıtılabilir



Galaxy Tab S9 hakkındaki haberlerin artmasıyla, Galaxy Z Tab hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Samsung'un dişli rakibi Apple'ın da katlanabilir bir search iPad hazırlığı içinde olduğu ve bunu 2024'te çıkarmayı planladığı iddiaları kulislarde dolanıyor.





görseller: @sarangshets/letsgodigital

Samsung Galaxy Z Fold Tab'da hangi özellikleri göreceğiz?

Yeni tabletin potansiyel tasarımıyla ilgili bazı önemli sızıntılar ve söylentiler var. Yeni cihazın içerebileceği teknik özellikler hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemekle birlikte, cihazın formu zaten başlı başına tüm ilgiyi çekiyor.

Ana tanımlayıcı özellik, ekranın iki katlanan parçası olabilmesi. Bu da Samsung'un yalnızca cebe sığan bir tablet değil, aynı zamanda katlandığında temelde bir akıllı telefon olarak kullanılabilen bir tablet oluşturmasına olanak tanıyor.



görseller: @sarangshets/letsgodigital

İddialara göre tabletin kenar kısmındaki ekranlar içeri arkaya doğru katlanıyor ve ortada yine bir telefon ebatlarında ekran kalıyor. Bu da tableti telefon olarak kullanmaya elverişli kılıyor.

Galaxy Z Fold Tab'da yer alacak tasarım yukarıda bahsettiğimiz gibiyse gerçekten piyasayı sarsacak bir ürünle karşı karşıyayız demektir, aynı zamanda kasa üreticileri için neredeyse imkansız bir görev de başlıyor gibi görünüyor.